Onlyfans цьогоріч сплатив 900 тисяч доларів податку на Google

Сервіс підписки на еротичний контент Onlyfans з початку 2023 року сплатив 928 тис доларів податку на Google.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Загалом за результатами декларування за другий квартал особами-нерезидентами-платниками податку задекларовано 13 млн євро та 39,4 млн дол або 1,9 млрд грн, що на рівні першого кварталу", - написав нардеп.

За його словами, станом на 1 серпня 2023 року зареєстровано 94 платників.

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Гетманцев додав, що найбільші суми за результатами декларування 2 кварталу сплатили Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Valve Corporation, Ebay Marketplaces GMBH, Fenix International Limited.

Загалом у 2023 році платники-нерезиденти сплатили 5,75 млрд грн податку на додану вартість.

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