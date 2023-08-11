Onlyfans цьогоріч сплатив 900 тисяч доларів податку на Google
Сервіс підписки на еротичний контент Onlyfans з початку 2023 року сплатив 928 тис доларів податку на Google.
Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
"Загалом за результатами декларування за другий квартал особами-нерезидентами-платниками податку задекларовано 13 млн євро та 39,4 млн дол або 1,9 млрд грн, що на рівні першого кварталу", - написав нардеп.
За його словами, станом на 1 серпня 2023 року зареєстровано 94 платників.
Гетманцев додав, що найбільші суми за результатами декларування 2 кварталу сплатили Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Valve Corporation, Ebay Marketplaces GMBH, Fenix International Limited.
Загалом у 2023 році платники-нерезиденти сплатили 5,75 млрд грн податку на додану вартість.
Нагадаємо:
Із початку 2023 року станом на 24 травня держбюджет отримав майже 3,2 млрд грн завдяки так званому "податку на Google".
У червні 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4184, який, зокрема, зобов'язує інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.
Закон спрямований на збільшення доходів держбюджету від ПДВ за рахунок залучення до оподаткування ПДВ нерезидентів, що надають фізособам електронні послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України.
Читайте детальніше: "Податок на Google" від Ради: чи подорожчає для українців Netflix, Apple, Google та Facebook
Економічна правда