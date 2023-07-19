Перевізники сумніваються у продовженні "зернової угоди" – Bloomberg

Перевізники та страхувальники вбачають ризики у продовженні "зернової угоди", до чого закликає Україна попри блокування домовленості Росією.

Про це, повідомляє Bloomberg, передає "Європейська правда".

За словами Васіліса Муїса, одного з директорів грецької компанії Doric Shipbrokers SA, яка під час дії угоди відправляла судна через морський коридор, "жоден розсудливий власник не поїде туди незастрахованим".

Зазначається, що страховий брокер Marsh у вівторок призупинив свою програму з експорту зерна з України, наголошуючи на майбутніх проблемах з угодою.

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Видання також посилається на неназваного посадовця, який знається на питанні "зернової угоди", який стверджує, що "це був би дуже ризикований крок для Туреччини" підтримувати угоду без участі РФ і що "країна навряд чи візьме в ній участь".

"Я не думаю, що судновласники підуть в українські порти, поки коридори не будуть відновлені – це небезпечно", – сказав Пол Маркідес, менеджер з якості морських перевезень в глобальній торговій асоціації власників суховантажних суден Intercargo.

Уточнюється, що Україна все ще може відправляти врожай наземним і річковим транспортом, але ці шляхи є дорожчими, що б'є по доходах фермерів, тоді як постачання через ЄС можуть викликати напруженість у відносинах із сусідніми країнами.

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Нагадуємо:

Раніше президент Володимир Зеленський доручив МЗС активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на Росію з метою продовження нормального експорту українського зерна.

Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди".

Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей. Кремль пригрозив "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження "зернової угоди" без участі РФ.