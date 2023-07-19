Зерновий коридор: розглядається варіант з маршрутом через територіальні води країн НАТО
Україна розглядає новий маршрут для зернового коридору, який може пролягти через територіальні води країн-членів НАТО.
Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.
"Ми можемо навіть не використовувати погоджений у рамках зернової угоди маршрут, а перевозити зерно через територіальні води Румунії та Болгарії", – зазначив він.
За словами посла, головною проблемою є погрози Росії обстрілювати інфраструктуру портів і, можливо, кораблі, які перевозитимуть збіжжя.
"Це ризик, який має вплив на страхування та шипінгові компанії. Імовірно, окупанти реалізують не все, про що говорять, але загроза залишається", – зазначив він.
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Допомогти в пошуку нових маршрутів експорту українського зерна запропонувала й Хорватія. Держсекретар МЗС Хорватії Франо Матусіч заявив, що його країна пропонує для цього свою залізничну мережу та порти в Адріатичному морі.
Допомогу з експортом пропонує також Литва. Однак проблемою залишається доставлення зерна до Литви. Якщо це питання буде розв'язано, то вже сьогодні Клайпеда могла б забезпечити стовідсоткове обслуговування частини українського зерна, заявив гендиректор порту Клайпеди Альгіс Латакас.
Раніше Україна запропонувала Туреччині та ООН продовжити роботу зернового коридору в Чорному морі без Росії. Для цього можна було б залучити турецькі військові кораблі.
Проте, щодо Туреччина вважає цей варіант дуже ризикованим. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на поінформованого чиновника.