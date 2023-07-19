Зерновий коридор: розглядається варіант з маршрутом через територіальні води країн НАТО

Україна розглядає новий маршрут для зернового коридору, який може пролягти через територіальні води країн-членів НАТО.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Ми можемо навіть не використовувати погоджений у рамках зернової угоди маршрут, а перевозити зерно через територіальні води Румунії та Болгарії", – зазначив він.

За словами посла, головною проблемою є погрози Росії обстрілювати інфраструктуру портів і, можливо, кораблі, які перевозитимуть збіжжя.

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"Це ризик, який має вплив на страхування та шипінгові компанії. Імовірно, окупанти реалізують не все, про що говорять, але загроза залишається", – зазначив він.

Нагадуємо:

Допомогти в пошуку нових маршрутів експорту українського зерна запропонувала й Хорватія. Держсекретар МЗС Хорватії Франо Матусіч заявив, що його країна пропонує для цього свою залізничну мережу та порти в Адріатичному морі.

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Допомогу з експортом пропонує також Литва. Однак проблемою залишається доставлення зерна до Литви. Якщо це питання буде розв'язано, то вже сьогодні Клайпеда могла б забезпечити стовідсоткове обслуговування частини українського зерна, заявив гендиректор порту Клайпеди Альгіс Латакас.

Раніше Україна запропонувала Туреччині та ООН продовжити роботу зернового коридору в Чорному морі без Росії. Для цього можна було б залучити турецькі військові кораблі.

Проте, щодо Туреччина вважає цей варіант дуже ризикованим. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на поінформованого чиновника.