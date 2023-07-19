Зрив "зернової угоди": Хорватія пропонує свої порти для експорту української агропродукції

Хорватія пропонує свою залізничну мережу та порти в Адріатичному морі для транспортування українського продовольства альтернативними шляхами через блокування Росією "зернової ініціативи".

Про це заявив держсекретар МЗС Хорватії Франо Матусіч на засіданні Генеральної Асамблеї ООН під час відкритих дебатів міністерського рівня, присвячених ситуації на тимчасово окупованих територіях України, передає Укрінформ.

"Хорватія готова допомогти в пошуку нових маршрутів експорту українського зерна. Хорватські залізниці та порти в Адріатичному морі – це один з можливих альтернативних маршрутів", - сказав він.

Матусіч наголосив, що рішення Росії припинити угоду провокує загрозу голоду в багатьох куточках планети.

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Держсекретар МЗС Хорватії додав, що його країна з перших днів великої війни підтримала Україну та голова підтримувати її стільки, скільки це буде потрібно.

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Нагадуємо:

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ЄС прагне транспортувати більше українського зерна автомобільним і залізничним транспортом, щоб компенсувати вихід Росії з "зернової угоди".

Вдень 17 липня речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди". Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила "РИА Новости", що Росія сьогодні офіційно проінформувала Туреччину й Україну, а також секретаріат ООН про заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Останнім часом Росія регулярно погрожувала не продовжити дію зернового коридору попри заклики ООН і Туреччини, які стали посередниками домовленості.