Nissan відкличе близько 1,38 мільйона авто з Європи, США та Японії

getty images

Японський автовиробник Nissan Motor відкликає близько 1,38 млн автомобілів, серед яких моделі Note, Kicks, Serena і Leaf.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що відкликання автомобілів пов'язана з раптовим прискоренням авто після виходу з круїз-контролю та короткого замикання, яке може призвести до зупинки двигунів під час руху.

Крім того, Nissan заявила, що також відкличе 6434 автомобілі Note Aura в Японії через проблему з правою фарою.

Реклама:

Наразі невідомо про нещасні випадки, спричинені цими проблемами.

Акції автовиробника впали на 2,1% на торгах у Токіо в п'ятницю, скоротивши свій приріст з початку року до 33%.

Нагадаємо:

Реклама:

Японський автовиробник Nissan Motor підвищив свої цілі з продажу електромобілів і заявив, щоб збільшить виробництво силових агрегатів в США, оскільки прагне надолужити згаяне в сегменті, де домінює Tesla.

Економічна правда.