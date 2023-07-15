Nissan відкличе близько 1,38 мільйона авто з Європи, США та Японії
Японський автовиробник Nissan Motor відкликає близько 1,38 млн автомобілів, серед яких моделі Note, Kicks, Serena і Leaf.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що відкликання автомобілів пов'язана з раптовим прискоренням авто після виходу з круїз-контролю та короткого замикання, яке може призвести до зупинки двигунів під час руху.
Крім того, Nissan заявила, що також відкличе 6434 автомобілі Note Aura в Японії через проблему з правою фарою.
Наразі невідомо про нещасні випадки, спричинені цими проблемами.
Акції автовиробника впали на 2,1% на торгах у Токіо в п'ятницю, скоротивши свій приріст з початку року до 33%.
Нагадаємо:
Японський автовиробник Nissan Motor підвищив свої цілі з продажу електромобілів і заявив, щоб збільшить виробництво силових агрегатів в США, оскільки прагне надолужити згаяне в сегменті, де домінює Tesla.
Економічна правда.