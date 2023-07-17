У Білому домі пояснили наслідки зриву "зернової угоди" для Росії

Зрив "зернової угоди" дорого коштуватиме Росії.

Про це в інтерв’ю CBS заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає "Європейська правда".

Відповідаючи на питання, чи є ознаки того, що президент РФ Владімір Путін готовий продовжити цю ініціативу, він зазначив, що не може передбачити дії глави Кремля.

Салліван зауважив, що протягом останніх місяців Путін неодноразово змінював думку щодо "зернової угоди".

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"Якщо вона (РФ – ред.) вийде з неї, решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулась від потреб країн глобального Півдня, Африки, Латинської Америки та Азії у необхідному їм продовольстві за доступними цінами. І я думаю, що в майбутньому це буде коштувати Росії величезних дипломатичних витрат", – підкреслив він.

Салліван додав, що Путіну доведеться зробити вибір, а США готові до будь-якого-сценарію і тісно співпрацюють з Україною з цього питання.

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Термін "зернової угоди" спливає 17 липня і Росія поки не виявляє бажання продовжити її дію.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю заявив, що він та президент Росії Владімір Путін дотримуються однієї думки щодо продовження дії "зернової угоди".

Згодом у Кремлі спростували заяви турецького президента.

За даними ЗМІ, ЄС розглядав про поступки російському банку заради "зернової угоди". Зокрема, йшла мова про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку зі SWIFT.

Також, за інформацією ЗМІ, генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення "дочки" "Россєльхозбанку" до міжнародної платіжної системи SWIFT.

13 липня Путін озвучив умови для продовження зернової угоди.