Відновлення перевірок бізнесу з серпня: в парламенті знайшли компроміс

Робоча група з доопрацювання законопроєкту №8401 про скасування запроваджених на початку війни податкових пільг визначилася з компромісними критеріями для поновлення документальних перевірок.

Про це повідомив голова профільного комітету ВР Данило Гетманцев.



"(Робоча) група тривала сім годин. Найскладніше і найболючіше питання - відновлення перевірок. Чесно, у самого багато застережень. Але мені здається, нам вдалося знайти критерії, які упереджують сумлінний бізнес від проведення перевірок", - зазначив він.



За його словами, перевірки проводитимуть у випадках, коли рівень сплати податку на прибуток та ПДВ у бізнесу нижчий за середній у галузі на 50% і більше, дебіторська заборгованість перевищує кредиторську більш ніж удвічі, зарплата менша за середню в регіоні у відповідній галузі.



Також перевірки загрожують підприємству, якщо загальна сума витрат на підприємницьку діяльність становить 75% та більше загальнорічного оподатковуваного доходу за умови, що сума задекларованого доходу становить 10 млн грн і більше.



Такі показники розраховують за підсумками 2021 року.



Крім цього, узгоджено редакцію пункту законопроєкту, у якому йдеться про збереження мораторію на перевірки для прифронтових територій, повідомив голова комітету.



"Серед іншого внесли норми щодо продовження термінів реєстрації волонтерів та уточнили норми переходу з 2% для платників ПДВ. Робота триває, але точно вже бачимо світло в кінці тунелю", - додав він.



Щодо питання застосування РРО, як повідомив Гетманцев, група підтримала позицію малого торговельного бізнесу щодо необхідності спрощення форми чека і зменшення штрафів.



Крім того, робоча група запропонувала продовження термінів реєстрації волонтерів та уточнила норми повернення до сплати ПДВ після 2%-го єдиного податку.



За даними ЕП, комітет планує розглянути цей законопроєкт на засіданні 21 червня.



Нагадуємо:



Перевірки бізнесу та штрафи для підприємств в Україні будуть відновлені з 1 серпня, а не з 1 липня, як планувалося раніше.

Законопроєкт №8401 також передбачає, що з 1 серпня 2023 року особи, які перейшли на сплату ЄП за ставкою 2%, втрачають право на використання податкових пільг і вважатимуться такими, що застосовують систему оподаткування, на якій вони перебували до обрання спеціальної спрощеної системи оподаткування.



Одна з причин, чому влада хоче скасувати пільги, - вимога міжнародних партнерів, зокрема МВФ. Крім того, у межах співпраці з фондом Україна взяла на себе зобов'язання не лише повернути довоєнне оподаткування, а й не створювати нових пільг чи винятків, які б зменшували податкову базу.

Водночас принцип стабільності податкового законодавства об’єктивно унеможливлює належне запровадження з 1 серпня 2023 року пропонованих законопроєктом змін. Вимоги стабільності прості та зрозумілі:

не змінювати елементи податку пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного періоду;



не змінювати податки, їх ставки, а також податкові пільги протягом бюджетного року.

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