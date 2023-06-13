Відновлення перевірок бізнесу та штрафів відбудеться в серпні — Гетманцев

Перевірки бізнесу та штрафи для підприємств в Україні будуть відновлені з 1 серпня, а не з 1 липня, як планувалося раніше.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у коментарі Forbes Ukraine.

За його словами, затримка в поверненні перевірок та штрафів була пов'язана виключно з технічними причинами.

"Народні депутати не встигли повернути перевірки бізнесу й штрафи за невикористання касових апаратів з 1 липня виключно з технічних причин, ці норми запрацюють з 1 серпня", - заявив Гетманцев.

Він зазначив, що існує багато пропозицій щодо скасування штрафів за невикористання реєстраторів розрахункових операцій (РРО), але Україна не може відмовитися від цих заходів через зобов'язання, передбачені меморандумом із Міжнародним валютним фондом (МВФ). Згідно з меморандумом, Україна очікує фінансування розміром $115 млрд протягом 4 років.

"У нас є меморандум із МВФ, де це чорним по білому написано. Ми можемо багато чого хотіти, але є реалії, прописані в меморандумі, і від них ми будемо відштовхуватись, як країна, яка хоче отримати $115 млрд фінансування за 4 роки", – наголосив нардеп.

Водночас деякі правки у законопроєкт №8401, який має скасувати пільги для бізнесу та повернути перевірки, нардепи ще можуть внести.

Так, є правка, за якою чинний режим оподаткування залишиться для бізнесу у прифронтових зонах.

Пропонується також прописати в законі критерії перевірки бізнесу на 2023-2024 роки, за якими перевірятимуть лише тих, хто має менше податкове навантаження, ніж у середньому по галузі, і виплачує зарплати, нижчі за середні по галузі.

Нагадуємо:

Законопроєкт №8401 передбачає, що з 1 липня 2023 року особи, які перейшли на сплату ЄП за ставкою 2%, втрачають право на використання податкових пільг і вважатимуться такими, що застосовують систему оподаткування, на якій вони перебували до обрання спеціальної спрощеної системи оподаткування.



Одна з причин, чому влада хоче скасувати пільги, - вимога міжнародних партнерів, зокрема МВФ. Крім того, у межах співпраці з фондом Україна взяла на себе зобов'язання не лише повернути довоєнне оподаткування, а й не створювати нових пільг чи винятків, які б зменшували податкову базу.

Водночас принцип стабільності податкового законодавства об’єктивно унеможливлює належне запровадження з 1 липня 2023 року пропонованих законопроєктом змін. Вимоги стабільності прості та зрозумілі:

не змінювати елементи податку пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного періоду;



не змінювати податки, їх ставки, а також податкові пільги протягом бюджетного року.

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