Возобновление проверок бизнеса в августе: в парламенте нашли компромисс

Рабочая группа по доработке законопроекта №8401 об отмене введенных в начале войны налоговых льгот определилась с компромиссными критериями для возобновления документальных проверок.

Об этом сообщил председатель профильного комитета ВР Даниил Гетманцев.

"(Рабочая) группа длилась семь часов. Самый сложный и болезненный вопрос - возобновление проверок. Честно, у самого много предостережений. Но мне кажется, нам удалось найти критерии, которые упреждают добросовестный бизнес от проведения проверок", - отметил он.

По его словам, проверки будут проводить в случаях, когда уровень уплаты налога на прибыль и НДС у бизнеса ниже среднего в отрасли на 50% и более, дебиторская задолженность превышает кредиторскую более чем в два раза, зарплата меньше средней в регионе в соответствующей отрасли.

Также проверки грозят предприятию, если общая сумма расходов на предпринимательскую деятельность составляет 75% и более от общего годового налогооблагаемого дохода при условии, что сумма задекларированного дохода составляет 10 млн грн и более.

Такие показатели рассчитывают по итогам 2021 года.

Кроме этого, согласована редакция пункта законопроекта, в котором говорится о сохранении моратория на проверки для прифронтовых территорий, сообщил глава комитета.

"Среди прочего внесли нормы о продлении сроков регистрации волонтеров и уточнили нормы перехода с 2% для плательщиков НДС. Работа продолжается, но точно уже видим свет в конце тоннеля", - добавил он.

По вопросу применения РРО, как сообщил Гетманцев, группа поддержала позицию малого торгового бизнеса относительно необходимости упрощения формы чека и уменьшения штрафов.

Кроме того, рабочая группа предложила продление сроков регистрации волонтеров и уточнила нормы возврата к уплате НДС после 2%-го единого налога.

По данным ЭП, комитет планирует рассмотреть этот законопроект на заседании 21 июня.

Напоминаем:

Проверки бизнеса и штрафы для предприятий в Украине будут возобновлены с 1 августа, а не с 1 июля, как планировалось ранее.

Законопроект №8401 также предусматривает, что с 1 августа 2023 года лица, которые перешли на уплату ЕН по ставке 2%, теряют право на использование налоговых льгот и будут считаться применяющими систему налогообложения, на которой они находились до перехода на специальную упрощенную систему налогообложения.

Одна из причин, почему власть хочет отменить льготы, - требование международных партнеров, в частности МВФ. Кроме того, в рамках сотрудничества с фондом Украина взяла на себя обязательства не только вернуть довоенное налогообложение, но и не создавать новых льгот или исключений, которые бы уменьшали налоговую базу.

В то же время принцип стабильности налогового законодательства объективно делает невозможным надлежащее введение с 1 августа 2023 года предлагаемых законопроектом изменений. Требования стабильности это:

не менять элементы налога позже, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода;

не менять налоги, их ставки, а также налоговые льготы в течение бюджетного года.

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