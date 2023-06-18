Реформа "Оператора ГТС": Рада віддала перевагу альтернативному законопроєкту перед урядовим

Верховна Рада відхилила урядовий законопроєкт №9311, який встановлював одноразову процедуру для оптимізації структури власності "Оператора ГТС України" ("ОГТСУ") шляхом приєднання до нього "Магістральних газопроводів України" ("МГУ").

Про це йдеться у дайджесті SOE Weekly для ЕП.

До цього, цей законопроєкт критикували як такий, що не відповідає зобов'язанням України перед МВФ, нагадали аналітики.

Натомість парламент проголосував за доопрацювання альтернативного законопроєкту (№9311-1) та його повторного подання на розгляд до Верховної Ради.

"Цей законопроєкт було подано народними депутатами Максимом Хлапуком (фракція "Голос"), Ярославом Железняком (фракція "Голос") та іншими народними депутатами. Авторами законопроєкту є члени команди SOE Weekly Олександр Лисенко та Андрій Бойцун", - йдеться у дайджесті.

Загалом було зареєстровано чотири альтернативні версії цього законопроєкту. За словами Железняка, Секретаріат Енергетичного Співтовариства надіслав листа до енергетичного комітету Верховної Ради, в якому зазначив, що редакція законопроєкту №9311-1 є найкращою, зокрема підкресливши його переваги над урядовою версією.

Експерти пояснювали раніше, що законопроєкт №9311-1 виправляє недоліки урядового законопроєкту і має на меті допомогти Україні виконати свої зобов'язання перед МВФ та інші міжнародні зобов'язання.

Якщо парламент ухвалить законопроєкт №9311-1 за одне пленарне засідання протягом найближчих тижнів, це допоможе уряду вкластися у строки виконання структурного маяка МВФ щодо реформування "ОГТСУ".

Поточна програма МВФ "Механізм Розширеного Фінансування" (EFF) для України на суму 15,6 млрд доларів, окрім інших вимог, встановлює структурний маяк для "ОГТСУ". Зокрема, українська влада взяла на себе зобов'язання здійснити наступні кроки:

Передати всі акції "ОГТСУ" від "МГУ" до Міністерства енергетики та прийняти новий статут "ОГТСУ", розроблений та погоджений із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, до кінця липня 2023 року ( структурний маяк );

Обрати та призначити наглядову раду "ОГТСУ" до кінця жовтня 2023 року;

Після цього призначити нового керівника "ОГТСУ" і згодом ліквідувати "МГУ".

"Умови програми МВФ можуть змінитися після нещодавнього перегляду МВФ. 30 травня МВФ та українська влада досягли домовленості на рівні персоналу щодо оновленого пакету економічної та фінансової політики в рамках програми EFF. Угода на рівні персоналу підлягає затвердженню Виконавчою радою МВФ", - пояснили в SOE Weekly.

Тим часом, народні депутати від фракції "Батьківщина" зареєстрували ще два альтернативні законопроєкти – № 9311-2 (внесено Олексієм Кучеренком 26 травня) та № 9311-3 (внесено Юлією Тимошенко та Сергієм Власенком 2 червня).

10 червня 2023 року законопроєкт № 9311-2 було відкликано. До Ради також надійшло звернення про відкликання законопроекту № 9311-3, і його розгляд було відкладено.

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Економічна правда