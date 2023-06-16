Рада підказує уряду, як реформувати "Оператора ГТС", корпоратизація "Укроборонпрому" досі заблокована

Корпоративне управління держпідприємств

Верховна Рада віддала перевагу альтернативному законопроєкту про реформування корпоративного управління "ОГТСУ" перед урядовим. 10 червня 2023 року Верховна Рада відхилила законопроєкт №9311, поданий Кабміном, який встановлював одноразову процедуру для оптимізації структури власності "Оператора газотранспортної системи України" ("ОГТСУ") шляхом приєднання до нього "Магістральних газопроводів України" ("МГУ").

До цього, цей законопроєкт критикували як такий, що не відповідає зобов'язанням України перед МВФ. (Детальніше читайте у нашому попередньому дайджесті).

Натомість парламент проголосував за доопрацювання альтернативного законопроєкту (№9311-1) та його повторного подання на розгляд до Верховної Ради. Цей законопроєкт було подано народними депутатами Максимом Хлапуком (фракція "Голос"), Ярославом Железняком (фракція "Голос") та іншими народними депутатами. Авторами законопроєкту є члени команди SOE Weekly Олександр Лисенко та Андрій Бойцун.

Загалом було зареєстровано чотири альтернативні версії цього законопроєкту. За словами Железняка, Секретаріат Енергетичного Співтовариства надіслав листа до енергетичного комітету Верховної Ради, в якому зазначив, що редакція законопроєкту №9311-1 є найкращою, зокрема підкресливши його переваги над урядовою версією.

Як ми повідомляли раніше, законопроєкт №9311-1 виправляє недоліки урядового законопроєкту і має на меті допомогти Україні виконати свої зобов'язання перед МВФ та інші міжнародні зобов'язання. Якщо парламент ухвалить законопроєкт №9311-1 за одне пленарне засідання протягом найближчих тижнів, це допоможе уряду вкластися у строки виконання структурного маяка МВФ щодо реформування "ОГТСУ".

[Раніше ми писали, що поточна програма МВФ "Механізм Розширеного Фінансування" (EFF) для України на суму 15,6 млрд доларів, окрім інших вимог, встановлює структурний маяк для "ОГТСУ". Зокрема, українська влада взяла на себе зобов'язання здійснити наступні кроки:

Передати всі акції "ОГТСУ" від "МГУ" до Міністерства енергетики та прийняти новий статут "ОГТСУ", розроблений та погоджений із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, до кінця липня 2023 року ( структурний маяк );

Обрати та призначити наглядову раду "ОГТСУ" до кінця жовтня 2023 року;

Після цього призначити нового керівника "ОГТСУ" і згодом ліквідувати "МГУ".

Умови програми МВФ можуть змінитися після нещодавнього перегляду МВФ. 30 травня МВФ та українська влада досягли домовленості на рівні персоналу щодо оновленого пакету економічної та фінансової політики в рамках програми EFF. Угода на рівні персоналу підлягає затвердженню Виконавчою радою МВФ. – SOE Weekly.]

Більш детально про законопроєкти №9311 та 9311-1 читайте у наших попередніх дайджестах.

Тим часом, народні депутати від фракції "Батьківщина" зареєстрували ще два альтернативні законопроекти – № 9311-2 (внесено Олексієм Кучеренком 26 травня) та № 9311-3 (внесено Юлією Тимошенко та Сергієм Власенком 2 червня).

10 червня 2023 року законопроєкт № 9311-2 було відкликано. До Ради також надійшло звернення про відкликання законопроекту № 9311-3, і його розгляд було відкладено.

"ОГТСУ" шукає рекрутингову компанію для відбору незалежних кандидатів до наглядової ради. 15 червня 2023 року "ОГТСУ" оголосила тендер у системі Prozorro на закупівлю послуг компанії з пошуку кандидатів у незалежні члени наглядової ради "ОГТСУ".

Кінцевий термін подання пропозицій – 29 червня, а самі торги заплановано на 30 червня.

[Тендер у системі Prozorro проходить у два раунди. У першому раунді подаються пропозиції відповідно до умов оголошення про закупівлю та відбираються фірми-кандидати для другого раунду. У другому раунді відібрані фірми подають тендерні пропозиції щодо ціни. Переможець визначається на основі найнижчої цінової пропозиції. – SOE Weekly.]

Згідно з оголошенням про закупівлю "ОГТСУ", очікувана вартість послуг з підбору персоналу становить 2 млн грн без ПДВ.

[Це означає, що торги у другому раунді починаються з 2 млн грн, і під час торгів ціна може знизитися. – SOE Weekly.]

Кінцевий термін для пошуку кандидатів до наглядової ради – 31 січня 2024 року.

[Як ми зазначили вище, згідно з чинною програмою МВФ, нова наглядова рада "ОГТСУ" має бути призначена до кінця жовтня 2023 року. Зауважимо, що дедлайн 31 січня 2024 року наразі не заважає рекрутерам знайти кандидатів до наглядової ради раніше. – SOE Weekly.]

Корпоратизація "Укроборонпрому" досі заблокована. За даними аналітичного центру StateWatch, перетворення держконцерну "Укроборонпром" на акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", передбачене постановою Кабінету Міністрів від 21 березня 2023 року, заблоковано.

StateWatch повідомив, що пункти, які дозволяли вчинення дій щодо реєстрації нової компанії, були вилучені з проєкту постанови перед тим, як її було схвалено на засіданні Кабміну, а саме вилучено:

Пункт про призначення Юрія Гусєва [нинішній гендиректор "Укроборонпрому" – SOE Weekly ] виконуючим обов'язки гендиректора нової компанії до призначення постійного керівника.

Пункт, який доручає Гусєву здійснити реєстрацію припинення "Укроборонпрому" та створення нової компанії АТ "Українська оборонна промисловість". Цей пункт також уповноважував Гусєва здійснити дії щодо реєстрації випуску акцій нової компанії в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Станом на середину червня в держреєстрі була відсутня інформація щодо реєстрації АТ "Українська оборонна промисловість", додали у StateWatch.

За даними джерел аналітичного центру в уряді, зараз Кабмін намагається визначити, хто саме та на основі якого нормативно-правового акту має провести реєстрацію нової оборонної компанії. Пізніше StateWatch повідомив, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості не знає, коли розпочнеться трансформація "Укроборонпрому".

У свою чергу, згідно опублікованої відповіді Міністерства, воно підтвердило, що реєстрація "Укроборонпрому" буде здійснена після того, як уряд з'ясує, хто має зареєструвати нову компанію, при цьому не зазначивши коли саме це станеться.

Раніше ми повідомляли, що 4 травня 2023 року Кабмін опублікував постанову про перетворення держконцерну "Укроборонпром" на акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість". (Детальніше читайте в одному із наших попередніх дайджестів).

Як ми повідомляли раніше, Кабмін заявив у пресрелізі, що прийняв відповідне рішення про корпоратизацію "Укроборонпрому" 21 березня 2023 року. Згодом ми писали, що корпоратизація "Укроборонпрому" ще не розпочалася, оскільки постанову уряду ще було не оприлюднено.

Концепцію реформи корпоративного управління та перетворення "Укроборонпрому", включаючи цільову модель та детальний план дій, було розроблено членами команди SOE Weekly Андрієм Бойцуном, Олександром Лисенком та Дмитром Яблоновським, а також міжнародною юридичною фірмою Kinstellar у березні 2020 року. Огляд відповідних матеріалів міститься в Огляді ОЕСР корпоративного управління державних підприємств.

Раніше ми повідомляли, що в липні 2021 року Верховна Рада ухвалила Закон 1630-IX (раніше відомий як законопроєкт №3822), який заклав основу для трансформації "Укроборонпрому".

9 грудня 2021 року Кабінет Міністрів ухвалив постанови та розпорядження про перетворення "Укроборонпрому" на акціонерне товариство. Уряд також схвалив перетворення 43 некорпоратизованих підприємств "Укроборонпрому" на акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, які повністю контролюються державою.

ОЕСР запускає чотирирічну програму підтримки реформ в Україні, що включає держпідприємства. 7 червня 2023 року Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та уряд України розпочали чотирирічну програму, яка підтримає процес реформ, відновлення та реконструкції в Україні, а також допоможе країні реалізувати її амбіції щодо вступу до ОЕСР та ЄС.

Програма включає кілька проєктів, пов'язаних з держпідприємствами.

Розбудова потенціалу для підтримки впровадження рекомендацій ОЕСР за результатами огляду корпоративного управління держпідприємств. За результатами Огляду 2021 року ОЕСР надала детальні рекомендації щодо пріоритетних напрямків реформт у галузі корпоративного управління держпідприємств. На їх основі проєкт надаватиме цільову технічну допомогу Міністерству економіки та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) для впровадження найкращих практик у таких сферах, як:

Централізація державної функції власності;

Посилення підзвітності та прозорості у встановленні та моніторингу цілей державних підприємств;

Покращення розкриття інформації;

Підвищення професіоналізму та посилення автономії наглядових рад держпідприємств.

Удосконалення фінансових ринків та корпоративного управління для післявоєнного відновлення. Стратегія розвитку публічного та приватного ринків капіталу в Україні є критично важливою для залучення іноземних інвестицій та підтримки зростання внутрішнього фінансування, необхідного для забезпечення сталого відновлення України, йдеться у програмі ОЕСР.

Відповідно до програми, це вимагає всебічної оцінки поточної законодавчої, регуляторної та інституційної бази України, яка визначає, як функціонують її ринки капіталу та наскільки вони відповідають стандартам ОЕСР, включаючи різні настанови ОЕСР щодо корпоративного управління, пенсійного регулювання та захисту прав споживачів фінансових послуг. Серед іншого, оцінка повинна включати оцінку потенціалу для виведення держпідприємств на біржу (лістингу).