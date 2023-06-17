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"Оператор ГТС" шукає рекрутингову компанію для відбору кандидатів до наглядової ради

Субота, 17 червня 2023, 13:30 - Економічна правда

"Оператор газотранспортної системи України" ("ОГТСУ") 15 червня оголосив тендер у системі Prozorro на закупівлю послуг компанії з пошуку кандидатів у незалежні члени наглядової ради "ОГТСУ".

Про це йдеться у дайджесті SOE Weekly для ЕП.

Кінцевий термін подання пропозицій 29 червня, а самі торги заплановано на 30 червня.

"Тендер у системі Prozorro проходить у два раунди. У першому раунді подаються пропозиції відповідно до умов оголошення про закупівлю та відбираються фірми-кандидати для другого раунду. У другому раунді відібрані фірми подають тендерні пропозиції щодо ціни. Переможець визначається на основі найнижчої цінової пропозиції", - пояснюють аналітики.

Згідно з оголошенням про закупівлю "ОГТСУ", очікувана вартість послуг з підбору персоналу становить 2 млн грн без ПДВ.

Це означає, що торги у другому раунді починаються з 2 млн грн, і під час торгів ціна може знизитися, додають експерти.

Кінцевий термін для пошуку кандидатів до наглядової ради 31 січня 2024 року.

Згідно з чинною програмою МВФ, нова наглядова рада "ОГТСУ" має бути призначена до кінця жовтня 2023 року.

"Дедлайн 31 січня 2024 року наразі не заважає рекрутерам знайти кандидатів до наглядової ради раніше", - додали у SOE Weekly.

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Економічна правда

ГТС тендер держпідприємства
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