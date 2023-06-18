Реформа "Оператора ГТС": Рада отдала предпочтение альтернативному законопроекту перед правительственным

Верховная Рада отклонила правительственный законопроект №9311, который устанавливал одноразовую процедуру для оптимизации структуры собственности "Оператора ГТС Украины" ("ОГТСУ") путем присоединения к нему "Магистральных газопроводов Украины" ("МГУ").

Об этом говорится в дайджесте SOE Weekly для ЭП.

До этого, этот законопроект критиковали как такой, что не соответствует обязательствам Украины перед МВФ, напомнили аналитики.

Зато парламент проголосовал за доработку альтернативного законопроекта (№9311-1) и его повторного представления на рассмотрение в Верховную Раду.

"Этот законопроект был подан народными депутатами Максимом Хлапуком (фракция "Голос"), Ярославом Железняком (фракция "Голос") и другими народными депутатами. Авторами законопроекта являются члены команды SOE Weekly Александр Лысенко и Андрей Бойцун", - говорится в дайджесте.

Всего было зарегистрировано четыре альтернативные версии этого законопроекта. По словам Железняка, Секретариат Энергетического Сообщества направил письмо в энергетический комитет Верховной Рады, в котором отметил, что редакция законопроекта №9311-1 является лучшей, в частности подчеркнув его преимущества над правительственной версией.

Эксперты объясняли ранее, что законопроект №9311-1 исправляет недостатки правительственного законопроекта и имеет целью помочь Украине выполнить свои обязательства перед МВФ и другие международные обязательства.

Если парламент примет законопроект №9311-1 за одно пленарное заседание в течение ближайших недель, это поможет правительству уложиться в сроки выполнения структурного маяка МВФ по реформированию "ОГТСУ".

Текущая программа МВФ "Механизм Расширенного Финансирования" (EFF) для Украины на сумму 15,6 млрд долларов, кроме других требований, устанавливает структурный маяк для "ОГТСУ". В частности, украинская власть взяла на себя обязательства осуществить следующие шаги:

Передать все акции "ОГТСУ" от "МГУ" в Министерство энергетики и принять новый устав "ОГТСУ", разработанный и согласованный с Секретариатом Энергетического Сообщества, до конца июля 2023 года (структурный маяк);

Избрать и назначить наблюдательный совет "ОГТСУ" до конца октября 2023 года;

После этого назначить нового руководителя "ОГТСУ" и впоследствии ликвидировать "МГУ".

"Условия программы МВФ могут измениться после недавнего пересмотра МВФ. 30 мая МВФ и украинская власть достигли договоренности на уровне персонала по обновленному пакету экономической и финансовой политики в рамках программы EFF. Соглашение на уровне персонала подлежит утверждению Исполнительным советом МВФ", - пояснили в SOE Weekly.

Между тем, народные депутаты от фракции "Батькивщина" зарегистрировали еще два альтернативных законопроекта - № 9311-2 (внесен Алексеем Кучеренко 26 мая) и № 9311-3 (внесен Юлией Тимошенко и Сергеем Власенко 2 июня).

10 июня 2023 года законопроект № 9311-2 был отозван. В Раду также поступило обращение об отзыве законопроекта № 9311-3, и его рассмотрение было отложено.

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Экономическая правда