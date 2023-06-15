В Україні відкриють ще одну точку для імпорту газу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила проєкт постанови, який дозволить використовувати ще одну точку для транспортування природного газу на кордоні з Молдовою.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Документ встановлює тариф для точки входу на міждержавному з’єднанні в газотранспортну систему України "Олексіївка".

"Проєкт має за мету дозволити учасникам ринку природного газу використовувати точку "Олексіївка" для транспортування природного газу з Молдови до України, в тому числі - для зберігання природного газу в українських газосховищах, а також для можливості здійснення імпорту природного газу до України через ГТС Молдови", - наголосили в регуляторі.

У Нацкомісії додали, що прийняття цього рішення забезпечить ринкові конкурентні умови для імпорту природного газу, диверсифікацію джерел надходження природного газу, а також сприятиме енергетичній безпеці України.

"Це є важливим кроком для розвитку партнерства у сфері регулювання енергетики, зміцнить економічну співпрацю двох країн та сприятиме ефективнішій імплементації найкращих європейських практик", – резюмували в НКРЕКП.

Економічна правда