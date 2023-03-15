Індія у січні закупляла російську нафту значно вище цінової стелі – Bloomberg

Кінцева ціна, яку Індія платить за російську нафту, включає доставку, страхування та інші витрати після прибуття в її порти, і у січні становила $79,80 за барель.

Про це пише Bloomberg.

Дані Міністерства торгівлі Індії показують, що середня ціна на російську нафту в країні в січні становила $79,80 за барель, що значно перевищує верхню межу в $60, встановлену "Великою сімкою".

"Оскільки уряд Моді ніколи не підписувався під обмеженням "Великої сімки", він не зобов'язаний його дотримуватися - доти, доки він не користується західними послугами страхування або доставки.

І хоча джерела, знайомі з цим питанням, кажуть, що уряд не порушуватиме санкцій - і попросив банки і трейдерів дотримуватися правил, - проблема полягає в тому, щоб контролювати або забезпечувати виконання таких обіцянок", - йдеться у повідомленні.

Наприклад, для забезпечення покупців у таких країнах, як Індія та Китай, які продовжують покладатися на російську нафту, з'явився "сірий флот" танкерів.

За словами провідного аналітика Kpler Віктора Катона, це допомогло знизити вартість транспортування нафти в цілому. Але поява "сірого флоту" та інших посередників у російській торгівлі нафтою робить аналіз цінових даних ще складнішим, а офіційні цифри мало чим допомагають.

За даними Argus Media і S&P Global Insights, вартість російської нафти значно нижча за встановлений G7 поріг у $60 за барель. За даними Argus, до кінця лютого експортна вартість становила близько $45 за барель. За оцінкою S&P Global Insights, з 18 січня ціна на російську нафту з доставкою в Індію становила $64,31 за барель.

Як пише Bloomberg, проблема в оцінці реальної вартості - у різниці між ціною на доставку нафти в порт і її вартістю на борту, куди не входить доставка, страховка та інші збори. Крім того, Індія, як правило, страхує нафту після того, як вона покинула Росію, що ускладнює визначення кінцевої ціни.

Нагадуємо:

Індія не порушуватиме західні санкції, купуючи в Росії нафту, зокрема, обмеження цін в 60 доларів за барель.

Індійські компанії використовують глобальну платіжну систему SWIFT для розрахунків у доларах з Росією, хоча багато російських банків заблоковано в мережі через санкції Заходу.

Економічна правда