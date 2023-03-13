Індія дотримуватиметься "стелі цін" на російську нафту - Bloomberg

Індія не порушуватиме західні санкції, купуючи в Росії нафту, зокрема, обмеження цін в 60 доларів за барель.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Джерела агентства розповіли, що урядові органи попросили банки та трейдерів дотримуватися правил. Водночас індійські офіційні особи офіційно не заявили, що підтримають санкції та обмеження цін, запроваджені країнами G7 щодо Росії.

Індія провела детальну дискусію зі США та іншими країнами G7 на полях нещодавньої зустрічі країн G20, які, здається, задоволені її угодами, розповів один зі співрозмовників.

Індія та Китай стали найбільшими покупцями російської нафти після початку вторгнення Росії в Україну більше року тому.

Протягом останніх місяців залежна від імпорту Індія скористалася можливістю, наданою зниженою ціною на сиру нафту, який став ключовим інструментом прем’єр-міністра Нарендри Моді для боротьби з енергетичною інфляцією.

Трохи більше року тому вона майже не купувала російської нафти, але сьогодні ринок Південної Азії став ключовим для Москви, яка, в свою чергу, витіснила інших постачальників.

Зобов’язання Індії дотримуватися ліміту цін і продовжувати купувати сиру нафту в Росії з’явилося на тлі побоювань, що майбутні потоки можуть бути тимчасово обмежені після того, як фінансисти, які побоюються порушити санкції, вимагатимуть більше деталей щодо закупівель.

Нагадуємо:

Західні країни на чолі зі США встановили обмеження ціни на експорт російської нафти в 60 доларів за барель.

Росія заявила про скорочення видобутку нафти на 500 тисяч барелів на добу (б/д) у відповідь на запровадження стелі цін на неї з боку країн Великої сімки, ринки відреагували зростанням цін.

Читайте також: Обмеження цін на нафту відправить Росію в економічний нокдаун. Як це буде?