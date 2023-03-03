Партнер Apple Foxconn планує побудувати завод за $700 мільйонів в Індії замість Китаю

Партнер Apple - тайванська компанія Foxconn Technology Group - планує інвестувати близько $700 млн в новий завод в Індії, щоб збільшити місцеве виробництво - це свідчить про прискорення перенесення виробництва з Китаю в міру зростання напруженості між США і Китаєм.

Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела.

Тайванська компанія планує побудувати завод з виробництва деталей для iPhone на ділянці площею 300 акрів неподалік від аеропорту в Бенгалуру, столиці південного індійського штату Карнатака, розповіли джерела агентства на умовах анонімності.

За словами деяких співрозмовників, на заводі також можуть збирати телефони Apple, а Foxconn може використовувати цей завод для виробництва деяких деталей для свого бізнесу з виробництва електромобілів, що тільки-но зароджується.

"Ця інвестиція є однією з найбільших на сьогоднішній день одноразових витрат Foxconn в Індії і підкреслює, що Китай ризикує втратити свій статус найбільшого в світі виробника споживчої електроніки.

Apple та інші американські бренди шукають альтернативні локації, такі як Індія та В'єтнам. Це переосмислення глобального ланцюга поставок, яке прискорилося під час пандемії та війни в Україні і може змінити спосіб виробництва світової електроніки", - пише Bloomberg.

Очікується, що новий виробничий майданчик в Індії створить близько 100 тис робочих місць. На розгалуженому комплексі зі складання iPhone у китайському місті Чженчжоу наразі працює близько 200 тис працівників, хоча ця цифра зростає під час пікового сезону виробництва.

Обсяги виробництва на заводі в Чженчжоу різко впали напередодні новорічних свят через перебої, пов'язані з Covid, що змусило Apple переглянути свій ланцюжок поставок, який залежить від Китаю. Рішення Foxconn є останнім кроком, який свідчить про те, що постачальники можуть перемістити потужності з Китаю набагато швидше, ніж очікувалося.

Індія запропонувала фінансові стимули постачальникам Apple, таким як Foxconn.

Економічна правда