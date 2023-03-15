Индия в январе закупала российскую нефть значительно выше ценового потолка – Bloomberg

Конечная цена, которую Индия платит за российскую нефть, включает доставку, страхование и другие расходы по прибытии в ее порты, и в январе составляла $79,80 за баррель.

Об этом пишет Bloomberg.

Данные Министерства торговли Индии показывают, что средняя цена на российскую нефть в стране в январе составляла $79,80 за баррель, что значительно превышает верхний предел в $60, установленный "Большой семеркой".

"Поскольку правительство Моди никогда не подписывалось под ограничением "Большой семерки", оно не обязано его соблюдать - до тех пор, пока оно не пользуется западными услугами страхования или доставки.

И хотя источники, знакомые с этим вопросом, говорят, что правительство не будет нарушать санкций - и попросил банки и трейдеров соблюдать правила, - проблема заключается в том, чтобы контролировать или обеспечивать выполнение таких обещаний", - говорится в сообщении.

Например, для обеспечения покупателей в таких странах, как Индия и Китай, которые продолжают полагаться на российскую нефть, появился "серый флот" танкеров.

По словам ведущего аналитика Kpler Виктора Катона, это помогло снизить стоимость транспортировки нефти в целом. Но появление "серого флота" и других посредников в российской торговле нефтью делает анализ ценовых данных еще более сложным, а официальные цифры мало чем помогают.

По данным Argus Media и S&P Global Insights, стоимость российской нефти значительно ниже установленного G7 порога в $60 за баррель. По данным Argus, к концу февраля экспортная стоимость составляла около $45 за баррель. По оценке S&P Global Insights, с 18 января цена на российскую нефть с доставкой в Индию составляла $64,31 за баррель.

Как пишет Bloomberg, проблема в оценке реальной стоимости - в разнице между ценой на доставку нефти в порт и ее стоимостью на борту, куда не входит доставка, страховка и другие сборы. Кроме того, Индия, как правило, страхует нефть после того, как она покинула Россию, что затрудняет определение конечной цены.

Напоминаем:

Индия не будет нарушать западные санкции, покупая у России нефть, в частности, ограничение цен в 60 долларов за баррель.

Индийские компании используют глобальную платежную систему SWIFT для расчетов в долларах с Россией, хотя многие российские банки заблокированы в сети из-за санкций Запада.

Экономическая правда