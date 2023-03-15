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Індія використовує SWIFT для розрахунку з Росією в доларах - Reuters

Середа, 15 березня 2023, 17:11 - Анастасія Жарикова

Індійські компанії використовують глобальну платіжну систему SWIFT для розрахунків у доларах з Росією, хоча багато російських банків заблоковано в мережі через санкції Заходу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника, який захотів залишитись анонімним.

Агентство нагадує, що Захід заблокував доступ до SWIFT для кількох російських банків, включаючи Сбєрбанк і ВТБ, незабаром після вторгнення Росії в Україну, щоб націлитися на російську торгівлю, що ускладнило ведення бізнесу російським компаніям.  Система SWIFT підтримує фінансові операції в усьому світі.

"Ми використовуємо SWIFT для платежів у доларах", — сказав чиновник, відповідаючи на запитання про платіжний шлюз, який використовується для російських платежів.

Він не розкрив деталі про банки, які індійські трейдери використовують для здійснення платежів у доларах.

Відповідно до даних, оприлюднених урядом, імпорт Індії з Росії зріс майже в п’ять разів у період з квітня 2022 року по лютий 2023 року до 41,56 млрд дол з 8,54 млрд дол порівняно з тим же періодом минулого року.

Індія використовує різні валюти для розрахунків з Росією після початку війни в Україні, зокрема долар, євро та дирхам.

Нагадуємо:

Індія не порушуватиме західні санкції, купуючи в Росії нафту, зокрема, обмеження цін в 60 доларів за барель.

Економічна правда

Індія Росія SWIFT імпорт
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