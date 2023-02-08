СБУ приходила з обшуками до спілки архітекторів: там заявляють про тиск через критику містобудівного законопроєкту
В СБУ заявили, що зібрали "беззаперечні докази вини" посадовців Національної спілки архітекторів України, які "займалися махінаціями у будівельній сфері України". У Спілці заявляють, що мета обшуків СБУ - знищення спілки через критику скандального законопроєкту №5655 про містобудівну реформу.
Про це повідомляє пресслужба СБУ та заступниця голови Архітектурної палати НСАУ Анна Курій у Facebook.
"Зловмисники "видавали" нові сертифікати атестації архітекторів, хоча не мали на це права. Аби схема працювала, вони незаконно змінювали персональні дані архітекторів у раніше виданих сертифікатах.
Для цього представник Національної спілки архітекторів, за вказівкою керівника, передав підконтрольній третій особі свій електронний ключ для входу в електронну систему. Використовуючи ключ та прогалини в протоколах безпеки системи, здійснено несанкціоноване втручання та зміну особистих даних в старих сертифікатах архітекторів з окупованого Криму на необхідних "новостворених", - йдеться в позиції СБУ.
"Під час обшуків за місцями проживання і роботи ділків правоохоронці виявили електронний ключ доступу до Системи, комп’ютерну техніку та інші цифрові носії інформації з доказами злочинних дій, що в подальшому було підтверджено відповідною судовою комп’ютерно-технічною експертизою.
На підставі зібраних доказів підозру оголошено керівнику Національної спілки архітекторів України, його заступниці та IT фахівцю, що безпосередньо здійснював втручання, за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб) ККУ", - додали в СБУ.
Водночас заступниця голови Архітектурної палати НСАУ Анна Курій, коментуючи обшуки у вівторок, заявила, що мета таких дій - знищення спілки за критику скандального містобудівного законопроєкту №5655.
"В Спілці архітекторів сьгодні знову обшуки. Законопоєкт 5655 досі не ветовано. В тому, що ці дії тісно пов’язані, немає сумнівів ні у кого.
Мета - знищення НСАУ, щоб не стояли на шляху містогвалтівної реформи якісь непотрібні нікому архітектори та урбаністи. В цю історію давно пора втрутитися президенту і накласти вето (на законопроєкт 5655 - ред.)". - написала Курій.
Раніше СБУ вже приходила з обшуками до Національної Спілки Архітекторів (НСАУ).
У позиції СБУ йдеться, що спілка нібито надавала право трудової діяльності архітекторам у незаконний спосіб і в незаконний спосіб втрутилися в єдину електронну систему у будівництві.
У спілці ж переконані, що здійснювали діяльність - сертифікацію архітекторів, підвищення їх кваліфікації, здійснення відповідної валідації тих сертифікатів, які цього потребували, допомогу архітекторам реєструвати проєкти у єдину електронну систему - законно.
Читайте також: НАЗК вважає, що реформа містобудування має серйозні корупційні ризики
Нові правила гри чи підігрування забудовникам. Як Рада може змінити містобудування?
Законопроєкт 5655 – реформа містоґвалтування
Що не так із ключовим законопроєктом у реформі містобудування
Нагадаємо:
Попри заяви авторів і прихильників законопроєкту про містобудування №5655, парламентарі не врахували рекомендації НАЗК і збрехали про це.
13 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності, який, зокрема, критикували глави українських міст та селищ, архітектори та громадські активісти.
Документ, який мав створити прозору систему містобудівного контролю та вирішити проблеми в галузі будівництва, збільшує повноваження Міністерства розвитку громад та територій і передає міністерству невластиві функції, які раніше виконувала Державна архітектурно-будівельна інспекція.
Аналітики "Чесно" звертають увагу на те, що документ пропонує встановити для забудовників "приватний контроль". Це означає, що будівельні компанії зможуть створювати власні фірми, які "контролюватимуть" їх діяльність.
З критикою законопроєкту також виступали військові. Зокрема, військовий та юрист Олег Симороз, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. Авторка законопроєкту глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк увірвалась до нього в палату, щоб з’ясувати стосунки. Після суспільного резонансу Шуляк написала, що "просить вибачення", але детально не описала за що саме.
Економічна правда