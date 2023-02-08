СБУ приходила з обшуками до спілки архітекторів: там заявляють про тиск через критику містобудівного законопроєкту

В СБУ заявили, що зібрали "беззаперечні докази вини" посадовців Національної спілки архітекторів України, які "займалися махінаціями у будівельній сфері України". У Спілці заявляють, що мета обшуків СБУ - знищення спілки через критику скандального законопроєкту №5655 про містобудівну реформу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ та заступниця голови Архітектурної палати НСАУ Анна Курій у Facebook.

"Зловмисники "видавали" нові сертифікати атестації архітекторів, хоча не мали на це права. Аби схема працювала, вони незаконно змінювали персональні дані архітекторів у раніше виданих сертифікатах.

Для цього представник Національної спілки архітекторів, за вказівкою керівника, передав підконтрольній третій особі свій електронний ключ для входу в електронну систему. Використовуючи ключ та прогалини в протоколах безпеки системи, здійснено несанкціоноване втручання та зміну особистих даних в старих сертифікатах архітекторів з окупованого Криму на необхідних "новостворених", - йдеться в позиції СБУ.

"Під час обшуків за місцями проживання і роботи ділків правоохоронці виявили електронний ключ доступу до Системи, комп’ютерну техніку та інші цифрові носії інформації з доказами злочинних дій, що в подальшому було підтверджено відповідною судовою комп’ютерно-технічною експертизою.

На підставі зібраних доказів підозру оголошено керівнику Національної спілки архітекторів України, його заступниці та IT фахівцю, що безпосередньо здійснював втручання, за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб) ККУ", - додали в СБУ.

Водночас заступниця голови Архітектурної палати НСАУ Анна Курій, коментуючи обшуки у вівторок, заявила, що мета таких дій - знищення спілки за критику скандального містобудівного законопроєкту №5655.

"В Спілці архітекторів сьгодні знову обшуки. Законопоєкт 5655 досі не ветовано. В тому, що ці дії тісно пов’язані, немає сумнівів ні у кого.

Мета - знищення НСАУ, щоб не стояли на шляху містогвалтівної реформи якісь непотрібні нікому архітектори та урбаністи. В цю історію давно пора втрутитися президенту і накласти вето (на законопроєкт 5655 - ред.)". - написала Курій.

Раніше СБУ вже приходила з обшуками до Національної Спілки Архітекторів (НСАУ).

У позиції СБУ йдеться, що спілка нібито надавала право трудової діяльності архітекторам у незаконний спосіб і в незаконний спосіб втрутилися в єдину електронну систему у будівництві.

У спілці ж переконані, що здійснювали діяльність - сертифікацію архітекторів, підвищення їх кваліфікації, здійснення відповідної валідації тих сертифікатів, які цього потребували, допомогу архітекторам реєструвати проєкти у єдину електронну систему - законно.

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Законопроєкт 5655 – реформа містоґвалтування

Що не так із ключовим законопроєктом у реформі містобудування

Нагадаємо:

Попри заяви авторів і прихильників законопроєкту про містобудування №5655, парламентарі не врахували рекомендації НАЗК і збрехали про це.

13 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності, який, зокрема, критикували глави українських міст та селищ, архітектори та громадські активісти.

Документ, який мав створити прозору систему містобудівного контролю та вирішити проблеми в галузі будівництва, збільшує повноваження Міністерства розвитку громад та територій і передає міністерству невластиві функції, які раніше виконувала Державна архітектурно-будівельна інспекція.

Аналітики "Чесно" звертають увагу на те, що документ пропонує встановити для забудовників "приватний контроль". Це означає, що будівельні компанії зможуть створювати власні фірми, які "контролюватимуть" їх діяльність.

З критикою законопроєкту також виступали військові. Зокрема, військовий та юрист Олег Симороз, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. Авторка законопроєкту глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк увірвалась до нього в палату, щоб з’ясувати стосунки. Після суспільного резонансу Шуляк написала, що "просить вибачення", але детально не описала за що саме.

Економічна правда