У порту Фірташа арештували 170 вагонів російських і білоруських добрив на 100 мільйонів

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) та підрозділів БЕБ накладено арешт на оптову партію мінеральних добрив російського та білоруського виробництв.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та БЕБ.

Добрива виявили у 170 вагонах, які перебували у Миколаєві на території Морського спеціалізованого порту, що входить до бізнес-структури підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа.

Загальний об’єм вилученого майна - 11,8 тис тонн на майже 100 млн грн.

"Встановлено, що залізничні контейнери з міндобривами прибули в Україну ще до початку повномасштабного вторгнення та перебували в режимі "транзит".

За оперативними даними, вантаж належав двом іноземним компаніям – "Уралкалий" та "Беларуськалий".

У подальшому власники товару планували переправити його до третіх країн для продажу і одержання мільйонних прибутків, частина з яким у вигляді податків пішла б на фінансування війни проти України", - заявили в СБУ.

У результаті слідчо-оперативних дій СБУ ініціювала передачу вилученого майна в управління АРМА.

"Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ спільно з детективами Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда