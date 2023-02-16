Apple вкотре перенесла презентацію шолома віртуальної реальності - Bloomberg

Американська корпорація Apple перенесла заплановану презентацію своєї першої гарнітури змішаної реальності з квітня на червень.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Виробник iPhone зараз має намір представити продукт на своїй щорічній Всесвітній конференції розробників.

Apple прийняла рішення відкласти запуск на початку цього місяця після того, як тестування продукту показало, що проблеми з апаратним і програмним забезпеченням все ще потребують вирішення.

Apple працювала над технологією приблизно з 2015 року. У якийсь момент компанія планувала представити продукт у червні минулого року, а потім відклала презентацію приблизно до січня 2023 року. Згодом її було перенесено на весну перед останньою відстрочкою.

Пристрій, який поєднує в собі віртуальну та доповнену реальність, виведе Apple у свою першу значну нову категорію продуктів відтоді, як компанія почала продавати розумні годинники у 2015 році.

Змішана реальність поєднує елементи реального та віртуального світів, дозволяючи користувачам взаємодіяти з віртуальним середовищем. Вартість шолома Apple становитиме близько 3 тис дол.