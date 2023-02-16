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Apple в очередной раз перенесла презентацию шлема виртуальной реальности - Bloomberg

Четверг, 16 февраля 2023, 19:24 - Анастасия Жарикова

Американская корпорация Apple перенесла запланированную презентацию своей первой гарнитуры смешанной реальности с апреля на июнь.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Производитель iPhone сейчас намерена представить продукт на своей ежегодной Всемирной конференции разработчиков.

Apple приняла решение отложить запуск в начале этого месяца после того, как тестирование продукта показало, что проблемы с аппаратным и программным обеспечением все еще нуждаются в решении.

Apple работала над технологией примерно с 2015 года. В какой-то момент компания планировала представить продукт в июне прошлого года, а затем отложила презентацию до января 2023 года. Впоследствии она была перенесена на весну перед последней отсрочкой.

Устройство, объединяющее виртуальную и дополненную реальность, выведет Apple в свою первую значительную новую категорию продуктов с тех пор, как компания начала продавать умные часы в 2015 году.

Смешанная реальность сочетает элементы реального и виртуального миров, позволяя пользователям взаимодействовать с виртуальной средой. Стоимость шлема Apple составит около 3 тыс. дол.

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