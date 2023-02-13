Постачальник Apple в Індії планує подвоїти штат співробітників

Постачальник Apple - фінська компанія Salcomp - планує подвоїти свою робочу силу в Індії до 25 тисяч осіб протягом наступних трьох років, маючи на меті досягти річного доходу в країні щонайменше $2-3 млрд до 2025 року.

Про це пише Reuters із посиланням на топ-менеджера компанії.

"Ці плани з'явилися в той час, коли Apple переносить виробництво з Китаю після суворих карантинних заходів і обмежень, пов'язаних з COVID, а також зі зростанням торгової та геополітичної напруженості між Пекіном і Вашингтоном", - пише агентство.

"Весь ланцюжок поставок зараз шукає альтернативу. І Індія готова стати однією з найкращих альтернатив", - заявив керуючий директор Salcomp Manufacturing India Сасікумар Гендхам.

"Всім відомо, що протягом останніх кількох десятиліть весь світ залежав від однієї країни (Китаю), і настав час для справжньої диверсифікації та декластеризації", - додав він.

Apple зробила велику ставку на Індію, оскільки почала збирати iPhone в країні в 2017 році через Wistron, а пізніше Foxconn, відповідно до прагнення індійського уряду розвивати місцеве виробництво.

Гендхам сказав Reuters, що Salcomp відіграватиме "значну роль" у ланцюжку поставок Apple.

Наразі у Salcomp працює близько 12 000 працівників на заводі в Ченнаї, де вона виробляє переважно зарядні пристрої, а також інші деталі для смартфонів.

Компанія розпочала роботу в Ченнаї у 2020 році, досягнувши угоди роком раніше про придбання заводу, який раніше належав фінському виробнику телекомунікаційного обладнання Nokia.

Гендхам сказав, що очікує, що до 2025 року індійський бізнес буде генерувати щонайменше $2-3 мільярди доходу з менш ніж 40 мільярдів рупій ($484 мільйони) зараз.

Foxconn також планує вчетверо збільшити кількість працівників на своєму заводі з виробництва iPhone в Індії протягом двох років, повідомляло агентство Reuters раніше.

Минулого року аналітики J.P.Morgan підрахували, що до 2025 року чверть усієї продукції Apple вироблятиметься за межами Китаю, тоді як зараз ця частка становить 5%. Apple хоче, щоб на Індію припадало до 25% її виробництва з приблизно 5-7% зараз, заявив у січні міністр торгівлі Індії.

Економічна правда