Apple прозвітував про перше за три з половиною роки зниження виручки: причина

Компанія Apple вперше за три з половиною роки продемонструвала зниження квартального прибутку після того, як "значні" перебої в ланцюжку поставок у Китаї призвели до затримки поставок iPhone.

Про це пише Financial Times.

Гірші, ніж очікувалося, показники підкреслили залежність Apple від Китаю у сфері виробництва і сталися після того, як поставки iPhone постраждали від спалаху Covid-19 на складальному вузлі, яким керує партнер Foxconn у Чженчжоу.

Виконавчий директор компанії Тім Кук заявив, що доходи за перші три місяці цього року також не дотягнуть до минулорічних, хоча очікується, що продажі iPhone "прискоряться", а це означає, що продажі інших продуктів Apple сильно постраждають від нижчого попиту.

"Загальний дохід Apple за останній квартал склав $117,2 млрд, що на 5,5% менше порівняно з аналогічним періодом 2021 року і нижче прогнозів аналітиків на рівні $121,1 млрд. Чистий прибуток у розмірі $30 млрд виявився на 13,4% нижчим, ніж минулого разу, і також дещо не виправдав очікувань", - пише FT.

"Загалом ми очікуємо, що наші березневі показники прибутку в річному обчисленні будуть схожими на грудневі", - сказав Кук, додавши, що продажі комп'ютерів Mac і iPad, ймовірно, впадуть на двозначні цифри, частково через "складне" економічне середовище.

Акції Apple впали більш ніж на 3 відсотки на торгах.

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Падіння доходів Apple сталося на тлі того, що Amazon і Alphabet вказали на подальше ослаблення на деяких з їхніх ключових ринків в останньому кварталі.

"Взяті разом, звіти про прибутки трьох найбільших світових компаній стали нотою обережності для інвесторів наступного дня після того, як кращі, ніж очікувалося, результати власника Facebook, компанії Meta, сприяли різкому зростанню акцій технологічних компаній.

Зростання доходів сповільнилося, а прибутки Amazon Web Services, найбільшої компанії в галузі електронної комерції, зупинилися, оскільки великі клієнти шукали способи заощадити гроші на своїх витратах на хмарні сервіси", - пише газета.

Тим часом, доходи Alphabet виявилися нижчими за очікування, оскільки доходи від реклами впали лише вдруге в історії компанії, частково через зміцнення долара США та порівняння зі стрімким зростанням роком раніше.

Кук заявив, що проблеми з ланцюжком поставок у Китаї, які вплинули на поставки iPhone, були вирішені, додавши: "Зараз ми знаходимося на тому етапі, коли ми можемо досягти успіху".

"Ми зараз перебуваємо на тому етапі, коли виробництво є таким, яким нам потрібно. Тож проблема залишилася позаду", - додав він.

Але Кук спрогнозував більш похмуру оцінку продажів комп'ютерів Apple Mac, попередивши, що, хоча компанія "добре позиціонується" на ринку ПК, "в короткостроковій перспективі буде трохи важко".

Незважаючи на невтішні прибутки та перспективи, Apple не оголосила про скорочення робочих місць або програму скорочення витрат, що робить її єдиною великою технологічною компанією, яка уникла масових звільнень у той час, коли інші проводять значні скорочення штату.

В інтерв'ю Financial Times фінансовий директор компанії Лука Маестрі заявив, що "активна база встановлених пристроїв" Apple - кількість пристроїв, що використовуються - перетнула поріг у 2 мільярди, порівняно з 1,8 мільярда рік тому.

"Це вдвічі більше, ніж сім років тому", - сказав він.

Економічна правда