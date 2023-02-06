Ритейлери у Китаї продають iPhone 14 Pro зі знижками на тлі млявого попиту

Ритейлери у Китаї пропонують знижки до 10% на модель iPhone 14 Pro на тлі млявого попиту на смартфони.

Про це пише Reuters.

Так, ритейлери JD.Com Inc і Suning наразі продають базову модель iPhone 14 Pro за 7 199 юанів (1 062 долари) - це на 800 юанів дешевше, ніж стандартна ціна на офіційному китайському сайті Apple.

Низка інших авторизованих сторонніх продавців Apple пропонують аналогічні знижки на iPhone 14 pro і Pro Max, як показала перевірка акцій у соціальних мережах, проведена агентством Reuters.

Apple не відразу відповіла на запит про коментарі.

Apple час від часу дозволяє партнерам у Китаї пропонувати знижки на свої смартфони, щоб стимулювати попит.

"Повернення зниження цін навіть на найбільш продавані моделі iPhone 14 не є добрим знаком для попиту", - написав аналітик Jeffries Едісон Лі в записці для клієнтів, додавши, що кілька брендів на Android також знизили ціни.

За даними Canalys, продажі Apple впали на 24% у цьому кварталі, частково через ранній випуск серії iPhone 14, а частково через проблеми з ланцюжком поставок, спричинені заворушеннями робітників на заводі Foxconn.

Економічна правда