Маск відновлює акаунти журналістів у Twitter, оскільки призупинення викликало негативну реакцію

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Ілон Маск відновив облікові записи кількох журналістів у Twitter, які були заблоковані на день через суперечку щодо публікації публічних даних про літак мільярдера.

Про це повідомляє Reuters.

Відновлення акаунтів відбулося після гострої критики його дій з боку урядовців, правозахисних груп і журналістських організацій з кількох куточків земної кулі. Дехто заявив, що платформа мікроблогів ставить під загрозу свободу преси.

"Люди висловилися. Облікові записи, які ділились моїм місцезнаходженням, зараз будуть скасовані", — написав Маск у Twitter у суботу.

The people have spoken.



Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2022

Перевірка Reuters показала, що призупинені облікові записи, серед яких були журналісти New York Times, CNN і Washington Post, були відновлені.

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Офіційні особи Франції, Німеччини, Британії та Європейського Союзу раніше також засудили призупинення.

Епізод, який один відомий дослідник безпеки назвав "різаниною ввечері в четвер", критики вважають новим доказом того, що Маск, який вважає себе "абсолютистом свободи слова", усуває слова та користувачів, які йому особисто не подобаються.

Нагадаємо:

Як писало CNN, у четвер 15 грудня Twitter призупинив облікові записи декількох відомих журналістів CNN, The New York Times та The Washington Post, які останніми тижнями багато писали про Маска. Ані сам Маск, ані керівництво соцмережі не стали коментувати це питання, платформа не надала детальних пояснень такого рішення щодо журналістів.

При цьому Маск раніше заявив, що журналісти поширюють інформацію про його місцезнаходження і це створює потенційну загрозу для нього. Про свою кореспондентку Доні О’Салліван CNN стверджує, що вона не робила цього.

На рішення Маска про блокування облікових записів вже відреагувала віцепрезидентка Єврокомісії з цінностей і прозорості Вера Юрова.

"Новини про свавільне призупинення акаунтів журналістів у Twitter - це тривожний сигнал. Акт ЄС щодо цифрових послуг вимагає поважати свободу ЗМІ та фундаментальні права. Це забезпечується нашим Актом про свободу медіа. Ілон Маск має знати про це. Є червоні лінії. І є санкції", - заявила Юрова.