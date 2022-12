Маск відновлює акаунти журналістів у Twitter, оскільки призупинення викликало негативну реакцію

Ілон Маск відновив облікові записи кількох журналістів у Twitter, які були заблоковані на день через суперечку щодо публікації публічних даних про літак мільярдера.

Про це повідомляє Reuters.

Відновлення акаунтів відбулося після гострої критики його дій з боку урядовців, правозахисних груп і журналістських організацій з кількох куточків земної кулі. Дехто заявив, що платформа мікроблогів ставить під загрозу свободу преси.

"Люди висловилися. Облікові записи, які ділились моїм місцезнаходженням, зараз будуть скасовані", — написав Маск у Twitter у суботу.

The people have spoken.



Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe