Маск восстанавливает аккаунты журналистов в Twitter, поскольку приостановка вызвала негативную реакцию

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Илон Маск восстановил учетные записи нескольких журналистов в Twitter, которые были заблокированы на день из-за спора о публикации публичных данных о самолете миллиардера.

Об этом сообщает Reuters.

Восстановление аккаунтов произошло после острой критики его действий со стороны чиновников, правозащитных групп и журналистских организаций из нескольких уголков земного шара. Некоторые заявили, что платформа микроблогов ставит под угрозу свободу прессы.

"Люди высказались. Учетные записи, которые делились моим местонахождением, сейчас будут отменены", - написал Маск в Twitter в субботу.

The people have spoken.



Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2022

Проверка Reuters показала, что приостановленные учетные записи, среди которых были журналисты New York Times, CNN и Washington Post, были восстановлены.

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Официальные лица Франции, Германии, Великобритании и Европейского Союза ранее также осудили приостановку.

Эпизод, который один известный исследователь безопасности назвал "резней вечером в четверг", критики считают новым доказательством того, что Маск, который считает себя "абсолютистом свободы слова", устраняет слова и пользователей, которые ему лично не нравятся.

Напомним:

Как писало CNN, , в четверг 15 декабря Twitter приостановил учетные записи нескольких известных журналистов CNN, The New York Times и The Washington Post, которые в последние недели много писали о Маске. Ни сам Маск, ни руководство соцсети не стали комментировать этот вопрос, платформа не предоставила детальных объяснений такого решения в отношении журналистов.

При этом Маск ранее заявил, что журналисты распространяют информацию о его местонахождении и это создает потенциальную угрозу для него. О своей корреспондентке Дони О'Салливан CNN утверждает, что она не делала этого.

На решение Маска о блокировке учетных записей уже отреагировала вице-президент Еврокомиссии по ценностям и прозрачности Вера Юрова.

"Новости о произвольной приостановке аккаунтов журналистов в Twitter - это тревожный сигнал. Акт ЕС по цифровым услугам требует уважать свободу СМИ и фундаментальные права. Это обеспечивается нашим Актом о свободе СМИ. Илон Маск должен знать об этом. Есть красные линии. И есть санкции", - заявила Юрова.