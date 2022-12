Маск восстанавливает аккаунты журналистов в Twitter, поскольку приостановка вызвала негативную реакцию

Илон Маск восстановил учетные записи нескольких журналистов в Twitter, которые были заблокированы на день из-за спора о публикации публичных данных о самолете миллиардера.

Об этом сообщает Reuters.

Восстановление аккаунтов произошло после острой критики его действий со стороны чиновников, правозащитных групп и журналистских организаций из нескольких уголков земного шара. Некоторые заявили, что платформа микроблогов ставит под угрозу свободу прессы.

"Люди высказались. Учетные записи, которые делились моим местонахождением, сейчас будут отменены", - написал Маск в Twitter в субботу.

The people have spoken.



Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe