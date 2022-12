"Найабсурдніша доба на чолі Twitter": Маск заблокував акаунти журналістів, які його критикували

Власник Twitter Ілон Маск провів "найабсурднішу добу" у якості керівника соцмережі: він заблокував низку акаунтів, які обіцяв ніколи не блокувати, зокрема, й профілі журналістів, які висвітлювали його діяльність і відкрито критикували його.

Про це пише Vice.

"У середу глава Twitter Ілон Маск забанив акаунти, які, як він обіцяв, ніколи не забанить, щоб захистити свободу слова, вигадав нові правила, щоб виправдати це.

А також пригрозив судовим позовом проти 20-річного хлопця, попровідував про те, як доксинг (пошук і публікація персональної або конфіденційної інформації про людину без її згоди - ред.) заборонений на платформі, а потім тут же опублікував відео з "доксингом" людинии і попросив своїх 121 мільйон підписників ідентифікувати її", - йдеться у статті.

Зазначається, що це була найбільш заплутана і публічно нестабільна серія подій в історії поглинання Twitter найбагатшою людиною в світі, яка характеризувалася нестримним хаосом і перетворенням платформи все більше і більше в рупор для свого власника.

"Все почалося з того, що Twitter заблокував акаунт @elonjet, який мав 500 тис підписників і автоматично оновлював інформацію про особисті польоти Ілона Маска, використовуючи легальні, загальнодоступні авіадані. Будь-хто може попросити, щоб FAA не транслювало ці дані, що Маск також зробив", - йдеться у матеріалі.

При цьому Маск раніше писав про обліковий запис @elonjet наступне: "Моя прихильність свободі слова поширюється навіть на те, щоб не забороняти обліковий запис, що слідкує за моїм літаком, навіть якщо це є прямим ризиком для особистої безпеки".

"Бан" облікового запису, який явно дратував Маска і майже нікого іншого, викликав негайний скандал, і за ним послідували нові "бани".

"Особистий акаунт 20-річного творця @elonjet Джека Суїні був заблокований, як і всі інші його акаунти для відстеження польотів, включаючи ті, які відстежували Марка Цукерберга і російських олігархів.

Потім Twitter заднім числом додав нову політику, яка заборонила акаунти, "призначені для обміну чиїмось місцезнаходженням в реальному часі", пише Vice.

Потім Маск перейшов до свого особистого акаунта щоб почати піар-наступ, пише видання.

"Будь-який обліковий запис, що передає інформацію про місцезнаходження кого-небудь в режимі реального часу, буде обмежено, оскільки це є порушенням безпеки", але "розміщення місць, куди хтось подорожував з невеликим запізненням, буде дозволено", - написав він.

Потім Маск продовжив стверджувати, що "божевільний переслідувач" в Лос-Анджелесі заблокував автомобіль, який перевозив його дитину, і стрибнув на капот. Мільярдер опублікував відео з невідомим чоловіком і запитав у своїх 121 мільйона підписників, чи впізнав хто-небудь машину або людину за кермом.

"Хто-небудь впізнає цю людину або цю машину?", -написав Маск, не пропонуючи ніякого подальшого контексту.

"Це був приголомшливий і тривожний момент. Найбагатша людина в світі просить мільйони своїх шалених шанувальників ідентифікувати особу - замість того, щоб, скажімо, звернутися в поліцію - це безрозсудна і, можливо, небезпечна поведінка.

Twitter забороняє ділитися відео приватних осіб, із застереженням, що воно може бути новинним або мати відношення до публічної дискусії на важливі теми. Відео, яким поділився Маск, явно не є ні тим, ні іншим, але зараз він бос, і ніхто не збирається йому суперечити", - критикує Маска Vice.

Він публічно погрожував судовими позовами проти творця @elonjet Суїні і "організацій, які підтримували заподіяння шкоди моїй родині".

"Знову ж таки, Суїні не робив нічого незаконного, він просто ділився публічною і загальнодоступною інформацією - проблема полягала в тому, що це турбувало Маска", - йдеться у статті.

Видання згодом додало, що після виходу цього матеріалу Маск "забанив пів дюжини відомих журналістів, які висвітлювали діяльність Маска і критикували його на платформі".

Як пише CNN, у четвер 15 грудня Twitter призупинив облікові записи декількох відомих журналістів CNN, The New York Times та The Washington Post, які останніми тижнями багато писали про Маска. Ані сам Маск, ані керівництво соцмережі не стали коментувати це питання, платформа не надала детальних пояснень такого рішення щодо журналістів.

При цьому Маск раніше заявив, що журналісти поширюють інформацію про його місцезнаходження і це створює потенційну загрозу для нього. Про свою кореспондентку Доні О’Салліван CNN стверджує, що вона не робила цього.

На рішення Маска про блокування облікових записів вже відреагувала віцепрезидентка Єврокомісії з цінностей і прозорості Вера Юрова.

"Новини про свавільне призупинення акаунтів журналістів у Twitter - це тривожний сигнал. Акт ЄС щодо цифрових послуг вимагає поважати свободу ЗМІ та фундаментальні права. Це забезпечується нашим Актом про свободу медіа. Ілон Маск має знати про це. Є червоні лінії. І є санкції", - заявила Юрова.

