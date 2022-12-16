Маск вимкнув аудіофункцію в Twitter після провальної розмови з журналістами

Власник Twitter Ілон Маск вимкнув аудіофункцію на платформі після дивної та невдалої розмови з журналістами - незрозуміло, чи повернеться коли-небудь застосування цієї функції.

Про це пише Gizmodo.

Аудіофункція Twitter Spaces, яка дозволяє людям брати участь у групових чатах, була відключена, і незрозуміло, чи повернеться вона коли-небудь.

Цей крок був зроблений після того, як Ілон Маск приєднався до групового чату, організованого репортером BuzzFeed Кеті Нотопулос в четвер увечері, де генеральний директор Twitter непослідовоно говорив про свої нові правила щодо того, що мільярдер назвав "доксінгом" (пошук і публікація персональної або конфіденційної інформації про людину без її згоди - ред.)", - йдеться у матеріалі.

У четвер ввечері Маск заборонив доступ до Twitter щонайменше 10 різним журналістам, які, як він стверджує, поділилися його місцезнаходженням в режимі реального часу. Насправді ці журналісти просто повідомляли про суперечки навколо облікового запису @ElonJets в Twitter, який збирає загальнодоступну інформацію про різні літаки.

Нотопулос почала чат в Twitter Spaces після "бану" журналістів, і щонайменше троє з тих, хто був заблокований, змогли приєднатися до розмови, включаючи Метта Біндера з Mashable, Дрю Харвелла з Washington Post і Джека Суїні, 20-річного студента коледжу, який створив ElonJets.

Джейсон Калаканіс, венчурний капіталіст, який був залучений в Twitter під час придбання компанії Маском, але каже, що більше не працює в компанії, також приєднався до розмови, "лаючи Суїні і висуваючи дикі гіпотези".

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"Калаканіс неодноразово запитував Суїні, як би він почувався, якби Маск або члени його сім'ї були вбиті. Це досить дивне питання, враховуючи той факт, що немає ніяких доказів того, що хтось використовував @ElonJets для переслідування Маска.

Маск стверджував, що @ElonJets наражає його сім'ю на небезпеку, але ще кілька тижнів тому говорив, що дозволить акаунту в Twitter залишатися активним, оскільки він вірить у свободу слова. Цього тижня ситуація, очевидно, змінилася, і Маск навіть заявив, що подасть до суду на людину, яка стоїть за цим акаунтом", - нагадує видання.

Маск також приєднався до чату Twitter Spaces з Нотопулос.

"Я впевнений, що кожен, хто був підданий доксі, погодиться, що отримання інформації в режимі реального часу про чиєсь місцезнаходження є недоречним, і я думаю, що всі, хто бере участь у цьому чаті, не хотіли б, щоб це було зроблено з ними. І в майбутньому не буде ніякої різниці між журналістами, так званими журналістами, і звичайними людьми. До всіх будуть ставитися однаково", - сказав Маск.

"Журналісти, очевидно, є мішенню для частих доксінгів, особливо ті, хто повідомляє про ультраправі рухи, такі як QAnon або трампізм. Але Маск, схоже, вважає, що його випадок був особливим і що його обставини були винятковими", - пише Gizmodo.

"Вони не особливі тільки тому, тому що вони журналісти. Ви громадяни. Отже, ніякого особливого ставлення. Ви займаєтесь доксингом, вас відстороняють від роботи, кінець історії", - продовжив Маск.

Нотопулос запитала, чи достатньо повідомлення про суперечку навколо ElonJets, оскільки в ній задіяна одна з найбагатших людей світу, щоб "забанити" когось за цими новими правилами.

"Коли ви кажете, що розмістили посилання на це... деякі люди, як Дрю і Райан Мак з New York Times, вони повідомляли про це в ході цілком нормальної журналістської діяльності. Ви вважаєте, що це хитра спроба обійти заборону?", запитала Нотопулос.

"Ви ділитеся посиланням на інформацію в режимі реального часу - це ухилення від заборони, очевидно", - відповів Маск.

"Дрю, я не думаю, що ви публікували інформацію в режимі реального часу, чи не так?", - запитала Нотопулос у Дрю Харвелла з Washington Post.

"Ви припускаєте, що ми ділимося вашою адресою, що не відповідає дійсності. І ви припускаєте...", - сказав Харвелл.

"Це правда", - перебив Маск.

"Ми ніколи... Я ніколи не публікував вашу адресу", - сказав Харвелл.

"Ви опублікували посилання на адресу", - заявив Маск, хоча незрозуміло, як трекер польотів можна назвати адресою.

Нещодавно Маск стверджував, що хтось переслідував його 2-річного сина, навіть опублікував відео, на якому, як він стверджував, хтось зупинив його машину, і намагався припустити, що це було прямим результатом роботи аккаунта ElonJets.

Але дослідники з відкритих джерел визначили, де було знято відео, зазначивши, що це було далеко від аеропорту і приблизно на день пізніше, ніж будь-який політ приватного літака Маска.

"В ході репортажу про ElonJet ми розмістили посилання на ElonJet, яких зараз немає в Інтернеті, і які тепер заборонені в Twitter", - пояснив Харвелл.

Потім Харвелл згадав про те, як Twitter тепер блокує посилання на ElonJet, подібно до того, як історія з ноутбуком Хантера Байдена була заблокована в 2020 році, і Маск був явно застигнутий зненацька.

"Twitter також, звичайно, позначає навіть акаунти ElonJet в Instagram і Mastodon як шкідливі, використовуючи ту ж саму техніку блокування посилань, яку ви критикували в рамках історії з Хантером Байденом і New York Post в 2020 році", - сказав Харвелл.

"Це не більш прийнятно для мене .... для вас, ніж для мене... це те ж саме", - незв'язно сказав Маск.

"У чаті запанувала незручна тиша, оскільки Харвелл і модератори явно намагалися розібратися в тому, що намагався сказати мільярдер", - переказує розмову видання.

"Отже, те, що ви робите, неприйнятно?", - перепитав Харвелл.

"Ні, те, що ви робите, вас відстороняють, кінець історії, ось і все", - сказав Маск, перш ніж залишити розмову.

Нотопулос спробувала поставити наступне запитання, але на той час стало зрозуміло, що Маск покинув розмову, "оскільки був схвильований тим, що йому поставили реальні запитання".

Зазвичай, після завершення бесіди в Twitter Spaces, користувачі мають можливість прослухати розмову. Але чат, який вела Нотопулос, був перерваний до того, як вона сама його завершила, і не доступний у повному обсязі.

"Маск має повне право модерувати Twitter так, як йому заманеться, адже він купив платформу за 44 мільярди доларів.

Але йому слід припинити говорити, що він має якусь глибоку прихильність до "абсолютизації свободи слова" або будь-якої іншої нісенітниці, якою він торгує на цьому тижні. Будьте чесними в тому, що ви насправді робите, і люди будуть вас трохи більше поважати", - звернулось видання до мільярдера.

Нагадаємо:

Власник Twitter Ілон Маск провів "найабсурднішу добу" у якості керівника соцмережі: він заблокував низку акаунтів, які обіцяв ніколи не блокувати, зокрема, й профілі журналістів, які висвітлювали його діяльність і відкрито критикували його.

Економічна правда