Apple відновила розміщення реклами в Twitter – Маск

Apple повністю відновила розміщення реклами в Twitter, що означає зменшення ескалації конфлікту між двома найвпливовішими технологічними компаніями.

Про це заявив власник та СЕО Twitter Ілон Маск, передає Bloomberg.

Про відновлення рекламного контракту Маск розповів під час трансляції у Twitter Spaces. Він додав, що Apple є найбільшим рекламодавцем у соціальних мережах.

У Apple цю заяву поки не коментують.

Нагадуємо:

Очільник Twitter Ілон Маск написав у понеділок серію твітів, у яких звинуватив Apple у запереченні "свободи слова" та пригрозив прибрати Twitter з AppStore.

Компанія Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter приблизно за 100 мільйонів доларів на рік.

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Раніше повідомлялось, що майже всі відомі світові бренди скоротили рекламу у Twitter або відмовилися від неї після того, як власником соцмережі став мільярдер Ілон Маск.