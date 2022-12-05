Apple відновила розміщення реклами в Twitter – Маск
Apple повністю відновила розміщення реклами в Twitter, що означає зменшення ескалації конфлікту між двома найвпливовішими технологічними компаніями.
Про це заявив власник та СЕО Twitter Ілон Маск, передає Bloomberg.
Про відновлення рекламного контракту Маск розповів під час трансляції у Twitter Spaces. Він додав, що Apple є найбільшим рекламодавцем у соціальних мережах.
У Apple цю заяву поки не коментують.
Нагадуємо:
Очільник Twitter Ілон Маск написав у понеділок серію твітів, у яких звинуватив Apple у запереченні "свободи слова" та пригрозив прибрати Twitter з AppStore.
Компанія Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter приблизно за 100 мільйонів доларів на рік.
Раніше повідомлялось, що майже всі відомі світові бренди скоротили рекламу у Twitter або відмовилися від неї після того, як власником соцмережі став мільярдер Ілон Маск.