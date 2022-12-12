НБУ "надрукував" ще 15 мільярдів гривень

Національний банк здійснив емісію ще 15 млрд грн шляхом придбання державних облігацій в уряду.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Так, на понеділок 12 грудня портфель ОВДП Нацбанку становив 689,57 млрд грн проти 674,57 млрд грн на п'ятницю 9 грудня.

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Станом на 12 грудня НБУ залишається найбільшим власником портфеля ОВДП за сумою.

У власності банків знаходяться облігації на 488,02 млрд грн.

При цьому облігації вартістю 72,90 млрд грн знаходяться у власності юросіб, на 58,05 млрд грн - нерезидентів, 31,52 млрд грн - фізичних осіб, 1,02 млрд грн - територіальних громад.

В цілому НБУ вже профінансував бюджет на 385 млрд грн при передбаченому на 2022 рік максимумі у 400 млрд грн.

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Нагадаємо:

На 2022 рік НБУ обмежується в емісії 400 млрд грн, використано вже 370 млрд грн - Мінфін і уряд не мають наміру перевищувати емісійні можливості Нацбанку.

Національний банк здійснив емісію ще 15 млрд грн шляхом придбання державних облігацій в уряду.

Національний банк 14 листопада здійснив емісію ще 15 млрд грн шляхом придбання державних облігацій в уряду.

Національний банк у перший день листопада здійснив емісію ще 10 млрд грн шляхом придбання державних облігацій в уряду – у жовтні регулятор надрукував всього 15 млрд грн.

Як у серпні, так і у липні регулятор проводив емісію гривні у значно менших обсягах, ніж у перші місяці повномасштабної війни. Наприклад, у червні НБУ "надрукував" понад 100 млрд грн, а у квітні-травні – по 50 млрд грн. У липні-вересні обсяги впали до 30 млрд грн завдяки значним надходженням фінансової допомоги від країн-партнерок.

Натомість залучати кошти на внутрішньому ринку уряду непросто, адже Мінфін не поспішав підвищувати ставки за паперами. Наприклад, 11 жовтня, від гривневих ОВДП уряд залучив лише 11,8 мільйона гривень. Краща ситуація з доларовими ОВДП – від їхнього продажу залучено 98,2 мільйона доларів.

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 22 листопала, залучило від розміщення військових облігацій 1,180 млрд грн. Ставка за гривневими 2-річними паперами зросла до 19,25%.

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 6 грудня, залучило від розміщення військових облігацій майже 3,1 млрд грн в еквіваленті, підвищивши ставки за 2-річними гривневими паперами до 19,5%.

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Економічна правда