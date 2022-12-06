Мінфін розмістив військових облігацій ще на 3 мільярди: максимальну ставку підняли до 19,5%

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 6 грудня, залучило від розміщення військових облігацій майже 3,1 млрд грн в еквіваленті, підвищивши ставки за 2-річними гривневими паперами до 19,5%.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

Так, від розміщення 6-місяних ОВДП під 14% залучили лише 63 млн грн - ставка лишилась незмінною.

При цьому ставку за гривневими 2-річними паперами підняли до 19,5% із 19,25% минулого тижня, залучивши 911 млн грн.

Від розміщення облігацій у євро на 6 місяців під 3% (ставка не змінилась) залучили 55 млн євро.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 29 листопада, залучило від розміщення військових облігацій 21,2 млрд грн в еквіваленті, підвищивши ставки.

ВІДЕО ДНЯ

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 22 листопада, залучило від розміщення військових облігацій 1,180 млрд грн. Ставка за гривневими 2-річними паперами зросла до 19,25%.

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 15 листопада, залучило від розміщення військових облігацій 5,02 млрд грн. Ставка за гривневими 1,5-річними паперами зросла з 18,5% до 19%.

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 8 листопада, залучило від розміщення військових облігацій лише 43,7 млн грн.

Економічна правда