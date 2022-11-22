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Мінфін залучив від розміщення військових ОВДП 1,2 мільярда: максимальну ставку підняли до 19,25%

Вівторок, 22 листопада 2022, 16:45 - Олексій Павлиш

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 22 листопала, залучило від розміщення військових облігацій 1,180 млрд грн. Ставка за гривневими 2-річними паперами зросла до 19,25%.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

Так, від розміщення 6-місяних ОВДП залучили 236 млн грн, ставка за ними залишилась на рівні 14% річних.

 

Від розміщення річних паперів надійшло лише 13 млн грн, ставка за ними залишилась незмінною - 14% річних.

Водночас від продажу облігацій з терміном обігу 1,2 роки зі ставкою 18,5% залучили лише 12 млн грн.

При цьому ставка за гривневими 2-річними паперами зросла до 19,25%, від розміщення таких облігацій вдалось залучити найбільше - 918 млн грн.

Нагадаємо:

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Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 15 листопада, залучило від розміщення військових облігацій 5,02 млрд грн. Ставка за гривневими 1,5-річними паперами зросла з 18,5% до 19%.

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 8 листопада, залучило від розміщення військових облігацій лише 43,7 млн грн.

Економічна правда

Мінфін ОВДП облігації
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