НБУ "напечатал" еще 15 миллиардов гривен

Национальный банк осуществил эмиссию еще 15 млрд грн путем приобретения государственных облигаций у правительства.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Так, на понедельник 12 декабря портфель ОВГЗ Нацбанка составил 689,57 млрд грн против 674,57 млрд грн на пятницу 9 декабря.

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По состоянию на 12 декабря НБУ остается крупнейшим держателем портфеля ОВГЗ по сумме.

В собственности банков находятся облигации на 488,02 млрд грн.

При этом облигации стоимостью 72,90 млрд грн находятся в собственности юрлиц, на 58,05 млрд грн - нерезидентов, 31,52 млрд грн - физических лиц, 1,02 млрд грн - территориальных общин.

В целом НБУ уже профинансировал бюджет на 385 млрд грн при предусмотренном на 2022 год максимуме в 400 млрд грн.

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Напомним:

На 2022 год НБУ ограничивается в эмиссии 400 млрд грн, использовано уже 370 млрд грн - Минфин и правительство не намерены превышать эмиссионные возможности Нацбанка.

Национальный банк осуществил эмиссию еще 15 млрд грн путем приобретения государственных облигаций у правительства.

Национальный банк 14 ноября осуществил эмиссию еще 15 млрд грн путем приобретения государственных облигаций у правительства.

Как в августе, так и в июле регулятор проводил эмиссию гривны в значительно меньших объемах, чем в первые месяцы полномасштабной войны. Например, в июне НБУ "напечатал" более 100 млрд грн, а в апреле-мае - по 50 млрд грн. В июле-сентябре объемы упали до 30 млрд грн благодаря значительным поступлениям финансовой помощи от стран-партнеров.

Зато привлекать средства на внутреннем рынке правительству непросто, ведь Минфин не спешил повышать ставки по бумагам. Например, 11 октября, от гривневых ОВГЗ правительство привлекло лишь 11,8 миллиона гривен. Лучшая ситуация с долларовыми ОВГЗ - от их продажи привлечено 98,2 миллиона долларов.

Министерство финансов на аукционе во вторник, 22 ноября, привлекло от размещения военных облигаций 1,180 млрд грн. Ставка по гривневым 2-летним бумагам выросла до 19,25%.

Министерство финансов на аукционе во вторник, 6 декабря, привлекло от размещения военных облигаций почти 3,1 млрд грн в эквиваленте, повысив ставки по 2-летним гривневым бумагам до 19,5%.