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Шевченко відреагував на заочний арешт: каже про політичне переслідування і готує апеляцію

Четвер, 8 грудня 2022, 18:30 - Олексій Павлиш

Ексглава НБУ Кирило Шевченко, якому ВАКС обрав заочне тримання під вартою, заявив про "політичне переслідування" і те, що суд відмовив в усіх клопотаннях, які заявляла сторона захисту: збирається подавати апеляцію.

Про це він написав у Facebook.

"Щойно закінчилось засідання ВАКС з обрання запобіжного заходу щодо мене.

До останньої хвилини сподівався, що суд надасть мені можливість взяти участь у засіданні в форматі відеозв'язку. Однак моє клопотання, попри наявну технічну можливість та очевидну доцільність, вчергове було відхилено. Ніхто не став, і вочевидь від початку не збирався, слухати іншу сторону. Прийняте рішення - безстрокове тримання під вартою без права внесення застави - є винятковою і найсуворішою мірою з усіх можливих.

В чому сенс? Маю відповідь - політичне переслідування", - заявив Шевченко.

За його словами, суд відмовив у відводі прокурора, "який не вважав за потрібне, попри вимогу закону, надавати мені копії клопотання з додатками".

Також ексглава НБУ заявив, що суд також відмовив у витребуванні в Укргазбанку документів, "на які посилається і сам прокурор, однак чомусь не долучає їх до клопотання".

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"Зрештою судом відмовлено, увага, в усіх клопотаннях, що заявлено стороною захисту.

Без права взяти мені участь у засіданні, без можливості ознайомитись з матеріалалами справи та з упередженим ставленням до сторони захисту - ось, як виглядає правосуддя у виконанні НАБУ&Co.

Ця політично мотивована справа, штучно створена нашвидкуруч, не містить жодних доказів і розвалиться у будь-якому неупередженому суді.

Отримавши повний текст сьогоднішньої ухвали, я обов’язково подам апеляцію", - резюмував Шевченко.

Нагадаємо:

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду Наталія Мовчан обрала заочне тримання під вартою для ексголови НБУ Кирила Шевченка.

Колишній голова Національного банку Кирило Шевченко, якого оголосили в розшук, наразі облаштувався у столиці Австрії Відні, йдеться у розслідувані УП "Батальйон Відень 2. Втікачі, родичі, депутати, міністри".

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком".

Також підозру у розкраданні 206 млн грн державного банку повідомили ще чотирьом основним фігурантам даного злочину, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

Згодом Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розкрадання понад 200 млн грн, серед яких – ексголова Нацбанку Кирило Шевченко.

Ексглава НБУ Кирило Шевченко вважає, що оголошення його в розшук у справі розкрадання 200 млн грн Укргазбанку "є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства".

9 листопада прессекретар САП Ольга Постолюк повідомила, що колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка оголосилив міжнародний розшук.

Економічна правда

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