НБУ "надрукував" ще 10 мільярдів гривень, скоротив емісію у жовтні
Національний банк у перший день листопада здійснив емісію ще 10 млрд грн шляхом придбання державних облігацій в уряду – у жовтні регулятор надрукував всього 15 млрд грн.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Так, на вівторок 1 листопада портфель ОВДП Нацбанку становив 644,57 млрд грн проти 634,57 млрд грн на понеділок, 31 жовтня.
У жовтні Нацбанк "надрукував" шляхом придбання ОВДП в уряду 15 млрд грн – найменше з моменту, як Нацбанку дозволили напряму фінансувати уряд. Це вдвічі менше від обсягу емісії у вересні.
В цілому НБУ вже профінансував бюджет на 340 млрд грн при передбаченому на 2022 рік максимумі у 400 млрд грн.
Нагадаємо:
Як у серпні, так і у липні регулятор проводив емісію гривні у значно менших обсягах, ніж у перші місяці повномасштабної війни. Наприклад, у червні НБУ "надрукував" понад 100 млрд грн, а у квітні-травні – по 50 млрд грн. У липні-вересні обсяги впали до 30 млрд грн завдяки значним надходженням фінансової допомоги від країн-партнерок.
Натомість залучати кошти на внутрішньому ринку уряду непросто, адже Мінфін відмовляється підвищувати ставки за паперами. Наприклад, 11 жовтня, від гривневих ОВДП уряд залучив лише 11,8 мільйона гривень. Краща ситуація з доларовими ОВДП – від їхнього продажу залучено 98,2 мільйона доларів.
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