НБУ "надрукував" ще 15 мільярдів гривень

Національний банк 14 листопада здійснив емісію ще 15 млрд грн шляхом придбання державних облігацій в уряду.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Так, на понеділок 14 листопада портфель ОВДП Нацбанку становив 659,57 млрд грн проти 644,57 млрд грн на п'ятницю 11 листопада.

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Станом на 14 листопада НБУ залишається найбільшим власником портфеля ОВДП за сумою.

У власності банків станом на 14 листопада знаходяться облігації на 494,36 млрд грн.

При цьому облігації вартістю 67,52 млрд грн знаходяться у власності юросіб, на 60,23 млрд грн - нерезидентів, 30,74 млрд грн - фізичних осіб, 0,68 млрд грн - територіальних громад.

В цілому НБУ вже профінансував бюджет на 365 млрд грн при передбаченому на 2022 рік максимумі у 400 млрд грн.

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Нагадаємо:

Національний банк у перший день листопада здійснив емісію ще 10 млрд грн шляхом придбання державних облігацій в уряду – у жовтні регулятор надрукував всього 15 млрд грн.

Як у серпні, так і у липні регулятор проводив емісію гривні у значно менших обсягах, ніж у перші місяці повномасштабної війни. Наприклад, у червні НБУ "надрукував" понад 100 млрд грн, а у квітні-травні – по 50 млрд грн. У липні-вересні обсяги впали до 30 млрд грн завдяки значним надходженням фінансової допомоги від країн-партнерок.

Натомість залучати кошти на внутрішньому ринку уряду непросто, адже Мінфін не поспішає підвищувати ставки за паперами. Наприклад, 11 жовтня, від гривневих ОВДП уряд залучив лише 11,8 мільйона гривень. Краща ситуація з доларовими ОВДП – від їхнього продажу залучено 98,2 мільйона доларів.

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Економічна правда