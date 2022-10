Світові ціни на зерно підскочили після виходу Росії з "зернової угоди"

Ціни на пшеницю на Чиказькій товарній біржі у понеділок, 31 жовтня, підскочили на 6%, на кукурудзу – більш ніж на 2% після заяви Москви про вихід з "зернової угоди".

Про це повідомляє Reuters.

Вихід Росії з чорноморської "Зернової угоди" викликав занепокоєння щодо глобальних поставок.

Найактивніший контракт на пшеницю на Чиказькій товарній біржі (CBOT) виріс на 6,1% до 8,79-1/2 доларів за бушель у 12:21 за Гринвічем та дійшов до 8,93 доларів, досягнувши максимуму з 14 жовтня. У березні ф’ючерси на пшеницю досягли рекордної позначки в 13,64 долара за бушель.

Ціни на кукурудзу подорожчали на 2,4% до 6,97-1/2 доларів за бушель, а соєві боби – на 0,6% до 14,09-1/4 доларів за бушель.

Європейські ринки також зросли: базові грудневі ф’ючерси на борошнозбиральну пшеницю на паризькій Euronext зросли на 3,6% до 349,50 євро ($346,70) за тонну після досягнення двотижневого максимуму в 353,25 євро за тонну.

Також про підвищення цін на продовольство заявили в МЗС України.

"Світові ціни на пшеницю зросли на 5% після призупинення Росією зернової угоди. Мільйони в Африці та Азії зіткнуться з недоїданням і голодом через жорстокість москви. Україна хоче продовжити експорт зерна тим, хто його потребує. Не дозвольте Росії морити світ голодом", – написав речник МЗС Олег Ніколенко в Twitter.

Global prices for wheat have increased by 5% following Russia’s suspension of the grain deal. Millions in Africa and Asia will face malnutrition and hunger because of Moscow’s cruelty. Ukraine wants to continue grain exports to those in need. Don’t let Russia starve the world.