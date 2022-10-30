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Через дії РФ в українському порту заблоковано судно Всесвітньої продовольчої програми ООН

Неділя, 30 жовтня 2022, 13:48 - Ігор Пилипів

Судно із зерном для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН не змогло в неділю вийти з українського порту через дії РФ.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Twitter. 

Він зазначив, що судно Ikaria Angel із 40 тис. тонн зерна для Ефіопії сьогодні мало вийти з українського порту в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН). 

Міністр додав, що ці продукти було призначені для жителів Ефіопії, що перебувають на межі голоду.Проте через блокування РФ "зернового коридору" наразі експорт неможливий.

Раніше РФ заявила, що внаслідок атаки на кораблі Чорноморського флоту і цивільні судна, які залучені у гарантуванні безпеки зернового коридору, російська сторона призупиняє участь в реалізації угод з вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів.

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Нагадаємо:

Сполучені Штати Америки відреагували на вихід РФ з ініціативи щодо експорту зерна з українських портів, закликавши Кремль повернутися до домовленості.

РФ призупиняє свою участь в зерновій угоді після вибухів в севастопольському порту, де знаходились кораблі Чорноморського флоту та цивільні судна.

ООН зерно експорт Росія
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Економічна правда
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