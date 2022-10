Через дії РФ в українському порту заблоковано судно Всесвітньої продовольчої програми ООН

Судно із зерном для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН не змогло в неділю вийти з українського порту через дії РФ.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Twitter.

Він зазначив, що судно Ikaria Angel із 40 тис. тонн зерна для Ефіопії сьогодні мало вийти з українського порту в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН).

Міністр додав, що ці продукти було призначені для жителів Ефіопії, що перебувають на межі голоду.Проте через блокування РФ "зернового коридору" наразі експорт неможливий.

Under the @WFP @UN the IKARIA ANGEL 🚢 loaded w/ 40 K tons of grain was supposed to leave the 🇺🇦 port today. These foodstuffs were intended for Ethiopians 🇪🇹, that are on the verge of famine. But due to the blockage of the “grain corridor” by #Russia the export is impossible. pic.twitter.com/SoS7IborRL