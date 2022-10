Мировые цены на зерно подскочили после выхода России из "зернового соглашения"

Цены на пшеницу на Чикагской товарной бирже в понедельник, 31 октября, подскочили на 6%, на кукурузу – более чем на 2% после заявления Москвы о выходе из "зернового соглашения".

Об этом сообщает Reuters.

Выход России из черноморского "Зернового соглашения" вызвал беспокойство по поводу глобальных поставок.

Самый активный контракт на пшеницу на Чикагской товарной бирже (CBOT) вырос на 6,1% до 8,79-1/2 долларов за бушель в 12:21 по Гринвичу и дошел до 8,93 долларов, достигнув максимума с 14 октября. В марте фьючерсы на пшеницу достигли рекордной отметки в 13,64 доллара за бушель.

Цены на кукурузу подорожали на 2,4% до 6,97-1/2 долларов за бушель, а соевые бобы – на 0,6% до 14,09-1/4 долларов за бушель.

Европейские рынки также выросли: базовые декабрьские фьючерсы на мусорную пшеницу на парижской Euronext выросли на 3,6% до 349,50 евро ($346,70) за тонну после достижения двухнедельного максимума в 353,25 евро за тонну.

Также о повышении цен на продовольствие заявили в МИДе Украины.

Мировые цены на пшеницу выросли на 5% после приостановки Россией зерновой сделки. Миллионы в Африке и Азии столкнутся с недоеданием и голодом из-за жестокости москвы. Украина хочет продолжить экспорт зерна тем, кто в нем нуждается. Не позвольте России морить мир голодом", – написал представитель МИД Олег Николенко в Twitter.

Global prices for wheat have increased by 5% following Russia’s suspension of the grain deal. Millions in Africa and Asia will face malnutrition and hunger because of Moscow’s cruelty. Ukraine wants to continue grain exports to those in need. Don’t let Russia starve the world.