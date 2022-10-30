FT показало на прикладі одного судна, як РФ краде і продає українське зерно

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Газета Financial Times опублікувала розслідування, де на прикладі одного судна показала, як Росія торгує краденим з території Запорізької області українським зерном.

Про це пише Financial Times.

На початку травня на частину окупованої Запорізької області було створено структуру Державний зерновий оператор, яку очолив бізнесмен з Санкт-Петербурга Микита Бусел.

Однак оператор, який мав формувати так званий державний фонд зерна для продажу краденої агропродукції, не зареєстрований ні в Україні, ні у РФ. Окупаційна адміністрація постійно хизувалась, що регіон експортує близько 5000 тонн зерна на день залізницею та близько 1500-2000 тонн автомобільним транспортом.

Для вивозу зерна за межі України країна-терорист використовувала судно Pawell під Сирійським прапором, яке належить, ймовірно, фіктивній британській компанії Pawell Shipping Co LLP LLPCo.

Дані з автоматичної ідентифікаційної системи (AIS) показують, що судно 31 липня стало на якір у Керченській протоці. Потім ввечері 10 серпня, воно вимкнуло AIS і зникло з радарів. Pawell знову з’явився 15 серпня — через два дні після того, як у документах, які побачило FT, судно було заповнене 2675 тонн пшениці у Бердянську.

З новим пакетом документів, який вже вказував на те, що зерно Там на нього вже чекав другий пакет документів, який свідчив про те, що пшеницю нібито завантажили не в Бердянську, а в російському порту Кавказ, розташованому в Керченській протоці.

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Нові документи були внесені до російських баз, що позбавило у митників іноземних держав підстав для сумнівів щодо легальності вантажу. Після цього Pawell вирушило в сторону Туреччини.

Pawell прибув 3 вересня в порт Самсун, що на узбережжі Чорного моря в Туреччині, маючи при собі документи порту Кавказ.

Однак після невдалої першої спроби продажу, судно знову вимкнуло AIS, і коли судно побачили наступного разу – воно вже було порожнім.

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Нагадаємо:

Російська окупаційна "влада" Запорізької області заявила про те, що з порту Бердянська відправилося перше судно з зерном – росіяни крадуть його в українських фермерів.

Зерно, яке російські окупанти крадуть в українських фермерів на тимчасово окупованих територіях, серед іншого вивозиться в Сирію, куди агресор відправив вже 100 тисяч тонн пшениці вартістю 40 млн доларів.