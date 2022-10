Марченка на рік обрали головою Ради керуючих Світового Банку і МВФ

фото: міністерство фінансів

Керуючі країни-члени Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду обрали міністра фінансів України Сергія Марченка Головою Ради керуючих Світового банку та МВФ на 2023 рік.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Таке рішення було ухвалено одностайно всіма країнами-членами організацій 14 жовтня.

Марченко також головуватиме на Щорічних зустрічах МВФ та Світового банку у 2023 році.

"Таке рішення було ухвалено одностайно всіма керуючими країнами-членами Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ. За цей довгий час ми сформували надійні та прозорі партнерські відносини. І я щиро вдячний нашим друзям та партнерам за довіру.

Це велика честь представляти Україну на міжнародній фінансовій арені. Новий статус дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, та країнами членами Світового Банку та МВФ", - прокоментував Сергій Марченко.

Щороку Банк і Фонд обирають Голову Ради керуючих на основі регіональної ротації. У 2023 році головування перейде до країн-членів Європи та Центральної Азії, пояснили у Мінфіні.

Сергій Марченко фото: Міністерство фінансів

Серед основних обов’язків: головування на пленарному засіданні Щорічних зборів за участі міністрів фінансів, голів центробанків країн-членів МВФ та Світового банку, а також керівництва МВФ і Світового Банку.

"Водночас Голова Ради Керуючих протягом року очолює Спільний комітет з питань винагороди виконавчих директорів та їх заступників (Joint Committee on Remuneration of Executive Directors and their Alternates), Спільний процедурний комітет (Joint Procedures Committee) та Процедурний комітет Агентства з багатостороннього гарантування інвестицій (Multilateral Investment Guarantee Agency Procedures Committee)", - додали у міністерстві.

