За час війни бізнес отримав понад 57 млрд доступних кредитів: на які цілі брали кошти

За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 255 пільгових кредитів на загальну суму 969 мільйонів гривень, за період дії воєнного стану загальний кредитний портфель склав 57,51 мільярд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що всього з моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 10 жовтня отримали від уповноважених банків 48 393 кредити на загальну суму 143,57 млрд грн.

Мінфін

Під час війни кошти залучали на такі цілі:

21,24 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

4,9 млрд грн – як антикризові кредити;

4,41 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

0,77 млрд грн – на інвестиційні цілі;

22,61 млн грн – на антивоєнні цілі.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів максимально допоможе ритейлерам з кредитуванням за програмою "5-7-9".





