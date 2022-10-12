Україна та МВФ обговорили продовження кредитної програми у 2023 році

Мінфін

Міністр фінансів Сергій Марченко обговорив з представниками та Міжнародного валютного фонду можливість нової кредитної програми для забезпечення пріоритетних видатків держбюджету у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Міністр у рамках робочого візиту до США провів низку зустрічей з представниками МВФ для обговорення подальшої співпраці.

"На зустрічі з директоркою-розпорядницею МВФ сторони обговорили можливість нової кредитної програми для забезпечення пріоритетних видатків держбюджету України у 2023 році", - йдеться в повідомленні.

Марченко подякував за своєчасну фінансову допомогу для подолання економічних наслідків повномасштабної війни.

Він підкреслив, що сьогодні спостерігається поступове відновлення економіки України, проте в умовах активних бойових дій надзвичайно важливо запустити програму співпраці з МВФ, для забезпечення стабільності фінансової системи.

"Потреби України у додатковому фінансуванні у 2023 році сягають 3,5 млрд дол. США щомісячно", – зазначив Марченко.

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Нагадуємо:

Виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько 1,3 мільярда доларів додаткового екстреного фінансування у рамках Rapid Financing Instrument.

У березні МВФ вже надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни. Максимальний обсяг RFI обмежений 50% квоти країни в МВФ на рік, тобто це був максимальний обсяг для України.





