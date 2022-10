Марченко на год избрали председателем Совета управляющих Всемирного Банка и МВФ

фото: министерство финансов

Управляющие страны-члены Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда избрали Министра финансов Украины Сергея Марченко Председателем Совета управляющих Всемирного банка и МВФ на 2023 год.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Такое решение было принято единогласно всеми странами-членами организаций 14 октября.

Марченко также будет председательствовать на Ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в 2023 году.

"Такое решение было принято единогласно всеми управляющими странами-членами Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда. Это произошло впервые за 30 лет членства Украины в ВБ и МВФ. За это долгое время мы сформировали надежные и прозрачные партнерские отношения. И я искренне благодарен нашим друзьям и партнерам за доверие.

Это великая честь представлять Украину на международной финансовой арене. Новый статус позволит увеличить эффективность сотрудничества с международными финансовыми организациями и странами членами Всемирного Банка и МВФ", - прокомментировал Сергей Марченко.

Каждый год Банк и Фонд выбирают Председателя Совета управляющих на основе региональной ротации. В 2023 году председательство перейдет в страны-члены Европы и Центральной Азии, пояснили в Минфине.

Сергей Марченко

Среди основных обязанностей: председательство на пленарном заседании Ежегодного собрания с участием министров финансов, глав центробанков стран-членов МВФ и Всемирного банка, а также руководства МВФ и Всемирного Банка.

"В то же время Председатель Совета Управляющих в течение года возглавляет Совместный комитет по вознаграждению исполнительных директоров и их заместителей (Joint Committee on Remuneration of Executive Directors and their Alternates), Общий процедурный комитет (Joint Procedures Committee) и Процедурный комитет Агентства по многостороннему Guarantee Agency Procedures Committee)", - добавили в министерстве.

