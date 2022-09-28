Фондовий індекс S&P 500 упав до дворічного мінімуму на тлі заяв ФРС США

Фондовий індекс S&P 500 у вівторок впав до найнижчого рівня майже за два роки через занепокоєння з приводу суперагресивного посилення політики ФРС США.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що акції перебувають під тиском з кінця серпня після коментарів і агресивних дій Федеральної резервної системи США, які показали, що головним пріоритетом центрального банку є придушення високої інфляції навіть за ризику втягнення економіки в рецесію.

S&P 500 досяг сесійного мінімуму в 3623,29, найнижчої точки на внутрішньоденній основі з 30 листопада 2020 року. Пізнє зростання допомогло відштовхнути індекс від найгіршого рівня дня, але індекс все одно закрився нижче шосту сесію поспіль, оскільки він втратив 7,75 пункта, або 0,21%, до 3647,29.

Після того, як базовий індекс впав більш ніж на 20% від свого максимуму на початку січня до мінімуму 16 червня, що підтвердило, що відступ справді був ведмежим ринком, S&P потім підвищився до середини серпня, перш ніж закінчився палив.

"Поки ФРС продовжує підвищувати ставки, а інвестори не очікують припинення підвищення ставок, я думаю, що цей ринок буде й надалі слабким", - сказав старший портфельний стратег Ingalls & Snyder Тім Ґріскі.

Великим ударом для індексу стала промова голови ФРС Джерома Пауелла в Джексон-Хоулі, який підтвердив рішучість ФРС боротися з інфляцією, у рамках якої минулого тижня відбулося третє поспіль підвищення процентної ставки центральним банком на 75 базисних пунктів. Індекс впав більш ніж на 12% після виступу Пауелла і не демонструє ознак стабілізації.

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S&P 500 - фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію.

Економічна правда