Фондовый индекс S&P 500 упал до двухлетнего минимума на фоне заявлений ФРС США

Фондовый индекс S&P 500 во вторник упал до самого низкого уровня почти за два года из-за беспокойства по поводу суперагрессивного усиления политики ФРС США.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что акции находятся под давлением с конца августа после комментариев и агрессивных действий Федеральной резервной системы США, показавших, что главным приоритетом центрального банка является подавление высокой инфляции даже при риске втягивания экономики в рецессию.

S&P 500 достиг сессионного минимума в 3623,29, самой низкой точки на внутридневной основе с 30 ноября 2020 года. Поздний рост помог оттолкнуть индекс от худшего уровня дня, но индекс все равно закрылся ниже шестой сессии подряд, поскольку он потерял 7,75 пункта, или 0,21%, до 3647,29.

После того, как базовый индекс упал более чем на 20% от своего максимума в начале января до минимума 16 июня, что подтвердило, что падение действительно было медвежьим рынком, S&P затем повысилось к середине августа.

"Пока ФРС продолжает повышать ставки, а инвесторы не ожидают прекращения повышения ставок, я думаю, что этот рынок будет и дальше слабым", - сказал старший портфельный стратег Ingalls & Snyder Тим Гриски.

Большим ударом для индекса стала речь главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, подтвердившего решимость ФРС бороться с инфляцией, в рамках которой на прошлой неделе произошло третье подряд повышение процентной ставки центральным банком на 75 базисных пунктов. Индекс упал более чем на 12% после выступления Пауэлла и не показывает признаков стабилизации.

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S&P 500 – фондовый индекс, в корзину которого включено 500 акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию.

Экономическая правда