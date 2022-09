Економіка Німеччини може скоротитися наступного року

У 2023 році економісти очікують, що економіка Німеччини скоротиться, оскільки різке зростання витрат на енергоносії зменшує наявний дохід домогосподарств, а споживачі скорочують свої витрати.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дослідження Інституту Ifo (Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich).

Дослідники попередили, що різке зростання цін на електроенергію і газ спричиняє хаос в економіці Німеччини і призведе до падіння валового внутрішнього продукту на 0,3% в наступному році, порівняно зі зростанням на 1,6% цьогоріч.

Основною причиною прогнозованого падіння виробництва є очікуване "зменшення приватних споживчих витрат", спричинене тим, що постачальники енергії "помітно коригують свої ціни на електроенергію та газ з огляду на високі витрати на закупівлі, особливо з поставками на початку 2023 року".

Інфляція в Німеччині становитиме в середньому 9,3% наступного року проти 8,1% цього року, зазначає Ifo. там прогнозують, що зростання споживчих цін досягне піку в 11% у першому кварталі.

Нагадуємо:

Найбільша економіка Європи, Німеччина, могла вже увійти в рецесію – у другому кварталі економічне зростання дещо скоротилося.

ВІДЕО ДНЯ