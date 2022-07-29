Німеччина могла вже увійти в рецесію – це найбільша економіка Європи

Найбільша економіка Європи, Німеччина, могла вже увійти в рецесію – у другому кварталі економічне зростання дещо скоротилося.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Федеральну службу статистики Німеччини.

Так, у п’ятницю країна повідомила, що економіка офіційно стагнувала у другому кварталі зі зростанням у 7,3%. Проте така цифра є округленою, а з урахуванням сотих зростання ВВП країни сповільнилося на 0,04 в.п.: з 7,33% до 7,29%.

Агентство передбачає, що у поточному кварталі економіка Німеччини теж покаже скорочення внаслідок обмежених поставок газу з РФ та спонукають компанії та домогосподарства готуватися до можливого зимового дефіциту.

Економісти з Credit Suisse та Deutsche Bank прогнозували квартальне скорочення ВВП країни з другої половини року і щонайменше до весни.

Зазвичай кажуть, що країна перебуває в рецесії, коли валовий внутрішній продукт падає протягом двох кварталів поспіль.

Наразі кожна шоста промислова компанія Німеччини планує скоротити виробництво або частково призупинити роботу через зростання витрат, зокрема через рекордні ціни на блакитне паливо. Крім того, постійний дефіцит мікросхем призведе до зупинки виробництва на заводі Mercedes-Benz наступного тижня, а споживча впевненість, що зменшується, може погіршитися, якщо інфляція залишиться високою.

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